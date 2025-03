The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.03.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.03.2025ISIN NameDE000HLB3Z77 LB.HESS.THR.CA.TIL.03E/19FR0012601367 SCHNEIDER ELECTRIC 15/25DE000NRW0GP1 LAND NRW MTN.LSA R.1353XS1117298916 KROATIEN 15/25XS1548422846 BASF MTN 17/25US459058JA24 WORLD BK 20/25 MTNUS278642AV58 EBAY 20/25XS1961766596 KOC HLDG 19/25 REGSXS2133077383 LUMINOR BANK 20/25 MTNDE000LB2BQ31 LBBW FZA 22/25XS1958657105 INTESA SANPAOLO 19/25NO0010900129 SUPEROFF.GR. 20/25 FLRAT0000A1D566 ERSTE GP BNK 15-25 MTNCH0020810468 LUZERNER KT.BK 05-25CH0206894740 GRAUBUENDNER KT.BK 13-25