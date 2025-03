EUR/GBP klettert am Donnerstag in der frühen europäischen Sitzung auf etwa 0,8380. - Es wird allgemein erwartet, dass die EZB die Zinssätze senkt und den Referenzzinssatz der Bank auf 2,5% bringt. - BoE-Chef Ramsden sagte, die Zentralbank sollte einen "vorsichtigen und schrittweisen" Ansatz in der Geldpolitik angesichts der Unsicherheit verfolgen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...