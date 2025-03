DJ Zalando verdient 2024 deutlich mehr - moderate Ziele

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Zalando hat auch unter dem Strich 2024 deutlich mehr verdient und die Margen verbessert. Der Online-Modemarktplatz will im laufenden Jahr den operativen Gewinn moderat steigern und bei Umsatz und Bruttowarenvolumen, das die Gebühren für die Nutzung des Online-Marktplatzes einschließt, die einstelligen Wachstumsraten etwas hochschrauben. Die Ziele für 2028 bestätigte der Berliner Konzern, der im DAX notiert ist. Sie gelten nun inklusive der Akquisition About You, für die die erweiterte Annahmefrist noch am Donnerstag endet.

Der bereinigte operative Gewinn (bereinigtes EBIT) soll 2025 in der Größenordnung 530 bis 590 Millionen Euro landen, nach 511 Millionen 2024. 2024 hatte das bereinigte EBIT um rund 46 Prozent zugelegt und die seit Oktober in Aussicht gestellten 440 bis 480 Millionen Euro deutlich übertroffen. Es profiterte von signifikantem Zuwachs im Schlussquartal bei Kundenwachstum und Abverkauf, die das Quartals-EBIT auf 219 Millionen Euro emporschraubten von 183 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich auf 4,8 (Vj 3,5) Prozent im Gesamtjahr und auf 6,6 (6,0) Prozent im vierten Quartal.

Bruttowarenvolumen (GMV) und Umsatz sollen im laufenden Jahr jeweils um 4 bis 9 Prozent zum Vorjahr zulegen. 2024 betrug das GMV-Wachstum nach den detaillierten Zahlen 4,5 Prozent auf 15,3 Milliarden Euro; davon entfielen 4,67 Milliarden (Vorjahr 4,46 Milliarden) auf das Schlussquartal. Der Umsatz betrug 2024 10,6 Milliarden (+4,2 Prozent). Auf das Schlussquartal entfielen 3,3 Milliarden Euro (Vorjahr 3,1 Milliarden).

Nach den detaillierten Zahlen verdiente Zalando 2024 nach Steuern 251,1 Millionen Euro (2023: 83 Millionen), bzw 0,96 Euro je Aktie (2023: 0,32).

