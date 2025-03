Ist der Dax jetzt völlig von Sinnen? Nach dem Rekordhoch zu Wochenbeginn und einem Kurseinbruch von 3,5 % am Dienstag springt der Index am Mittwoch massiv nach oben und macht fast alle Vortagesverluste wieder wett. Er beendete den Handelstag schließlich mit einem Plus von 754 Punkten (3,38%) bei 23.081 Zählern. Derart starke Kursschwankungen hat es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...