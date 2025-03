Paderborn (ots) -Nach dem starken Start im letzten Jahr geht der "Circle of Experts" der Four 20 Pharma GmbH (Four 20 Pharma) aus Paderborn, einem der führenden Hersteller von Medizinalcannabis in Deutschland, in die nächste Runde.Am Freitag, 04. April, steht um 15:00 Uhr der zweite Dialog für Ärzt:innen, Apotheker:innen und medizinisches Fachpersonal über die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von Medizinalcannabis mit hochkarätigen Mediziner:innen und Expert:innen auf dem Programm.20 Personen können am "Circle of Experts" persönlich im Paderborner Hotel Vivendi teilnehmen, weitere 100 online. Die Teilnahme ist kostenfrei.Mit Fachvorträgen werden folgende Experten den anschließenden Austausch anstoßen:- Prof. Dr. med. Kirsten Müller-Vahl (Fachärztin für Neurologie und Psychatrie MHH - Medizinische Hochschule Hannover)- Dr. Christiane Neubauer (Apothekerin und Geschäftsführerin des Verbandes der Cannabis versorgenden Apotheken/VCA)- Prof. Dr. mult. Eckhard Nagel (u.a. Geschäftsführender Direktor Universität Bayreuth/Institut für Medizinmanagement & Gesundheitswissenschaften)- Dr. med. Dipl.-Chem. Konrad F. Cimander (Facharzt für Allgemeinmedizin und Suchtmedizin, Leiter des Kompetenzzentrums für Cannabis-Medizin/K.C.M.)- Dr. med. Daniel Huse (Facharzt für Anästhesiologie, Schmerztherapie und Osteopathische Medizin)- Dr. Matthias Giesel (Facharzt für Anästhesiologie und Schmerztherapie Marienkrankenhaus Soest)- Prof. Dr. Sven Gottschling (Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Chefarzt Zentrum für altersübergreifende Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie, Universitätsklinikum des Saarlandes)- Andre Ihlenfeld (Facharzt für Anästhesiologie und Schmerzmediziner)- Garvin Hirt (CEO, Co-Founder und medizinischer Leiter von Copeia)Eine Auswahl der Themen der Vorträge:- Ein ethischer Blick auf das Thema Medizinalcannabis- Cannabis auf dem Weg zur rationalen Medizin- Cannabis bei Herpes Zoster- Cannabis bei Fibromyalgie- Vorstellung Copeia Physicians Experience Platform (PEP): Ärztliche Erfahrungen werden durch strukturierte Kasuistiken sichtbar gemachtNach den fundierten Einblicken der führenden Fachleute stehen der direkte Dialog mit den Referenten, das Netzwerken mit den Experten und die lebendige Diskussion über aktuelle Entwicklungen in der Cannabinoid-Therapie im Fokus des "Circle of Experts".Sichern Sie sich hier einen der Plätze:https://www.420pharma.de/veranstaltungen/circle-of-expertsPressekontakt:Daniel MuchaSenior PR-ReferentHeyst GmbHd.mucha@heyst.com+49 (0)201-890631-988Original-Content von: Four 20 Pharma GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142661/5984673