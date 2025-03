Der Finanzdienstleister verzeichnet trotz jüngster 30-prozentiger Korrektur eine beeindruckende Wertentwicklung, angetrieben durch das expandierende Kryptowährungsgeschäft.

Nach einem beeindruckenden Höchststand hat die Robinhood-Aktie in den letzten Wochen eine deutliche Korrektur erfahren. Der an der NASDAQ gehandelte Titel verlor zuletzt 1,2 Prozent und notierte bei 45,66 USD. Damit liegt die Aktie rund 30,89 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 66,07 USD, das erst Mitte Februar 2025 erreicht wurde. Dennoch zeigt sich im längerfristigen Vergleich ein beachtlicher Kursanstieg: Vom 52-Wochen-Tief von 13,98 USD im August 2024 hat sich der Wert mittlerweile um fast 70 Prozent erholt. Diese Entwicklung spiegelt die Dynamik des US-amerikanischen Finanzdienstleisters wider, dessen Marktkapitalisierung inzwischen bei 42,4 Milliarden USD liegt. In den vergangenen sechs Monaten konnte die Aktie einen beeindruckenden Wertzuwachs von mehr als 144 Prozent verzeichnen, während seit Jahresbeginn ein Plus von rund 29 Prozent zu Buche steht. Interessanterweise hat der Chief Legal Officer des Unternehmens kürzlich 25.000 Aktien im Gesamtwert von etwa 1,23 Millionen USD verkauft - eine Transaktion, die im Rahmen eines bereits im August 2024 festgelegten Handelsplans erfolgte.

Kryptogeschäft als Wachstumstreiber

Die jüngsten Quartalsergebnisse von Robinhood unterstreichen die zunehmende Bedeutung des Kryptowährungsgeschäfts für den Finanzdienstleister. Im vierten Quartal 2024 erwirtschaftete das Unternehmen in diesem Segment einen Rekorderlös von 360 Millionen USD - fast das Fünffache im Vergleich zum Vorquartal. Damit macht das Kryptogeschäft mittlerweile fast 40 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Insgesamt konnte Robinhood im letzten Quartal 2024 einen Umsatz von 1,01 Milliarden USD erzielen, was mehr als einer Verdoppelung gegenüber dem Vorjahreswert von 481 Millionen USD entspricht. Beim Gewinn je Aktie wurden 1,04 USD ausgewiesen - ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den 0,03 USD im Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr 2025 erwarten Analysten einen Gewinn von 1,46 USD je Aktie. Die nächsten Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 sollen Anfang Mai präsentiert werden und könnten weiteren Aufschluss über die nachhaltige Entwicklung des Unternehmens geben.

