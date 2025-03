NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Underweight" belassen. Das für 2025 angepeilte operative Ergebnis liege über den geringen Erwartungen, schrieb Analyst James Gordon am Donnerstag nach ebenfalls besseren Quartalszahlen. Mit größeren Veränderungen am Konsens rechnet er aber nicht./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2025 / 06:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2025 / 06:45 / GMT

DE0008232125