FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag dank weiterer Kursgewinne erneut ein Rekordhoch markiert. Im frühen Handel stieg der deutsche Leitindex um 1,01 Prozent auf 23.314,05 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 1,29 Prozent auf 30.146,90 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,7 Prozent.

Gestützt wurde der Dax von freundlichen Vorgaben aus Übersee. Am Vorabend hatte die Hoffnung auf eine moderatere Gangart im US-Zollstreit mit Mexiko und Kanada auch die New Yorker Börsen auf Erholungskurs geschickt. In Asien standen zuletzt ebenfalls Kursgewinne zu Buche. Vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) am Nachmittag stand am deutschen Aktienmarkt nach dem historischen Finanzpaket der künftigen Bundesregierung auch eine Flut von Unternehmenszahlen im Fokus./gl/jha

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145