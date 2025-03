Der Wohnungskonzern Vonovia erlebte am Mittwoch einen erheblichen Kurseinbruch an der Börse. Die Aktie des DAX-Unternehmens sackte um beachtliche 7,6 Prozent auf 27,25 Euro ab und war damit der mit Abstand größte Verlierer im deutschen Leitindex. Auslöser für den Kurssturz war die Einigung von Union und SPD auf ein historisches Finanzpaket zur Aufrüstung der Bundeswehr und Verbesserung der Infrastruktur. Diese politische Entwicklung führte zu einem kräftigen Anstieg der Renditen deutscher Staatsanleihen, was wiederum zinssensitive Immobilienwerte stark unter Druck setzte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen erreichte zeitweise mit 2,71 Prozent den höchsten Stand seit November 2023. Der gesamte europäische Immobiliensektor litt unter dieser Entwicklung - im Stoxx Europe 600 verlor der entsprechende Teilindex gut ein Prozent an Wert.

Experten bleiben trotz Quartalszahlen optimistisch

Trotz des aktuellen Kursrückgangs zeigen sich Analysten für die langfristige Entwicklung der Vonovia-Aktie weiterhin zuversichtlich. Im Durchschnitt liegt das Kursziel bei 35,06 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial vom aktuellen Niveau bedeutet. Um das 52-Wochen-Hoch von 33,93 Euro (erreicht am 2. Oktober 2024) wieder zu erreichen, müsste die Aktie um rund 24,5 Prozent steigen. Interessanterweise hatte Vonovia erst kürzlich seine Quartalszahlen vorgelegt. Für das am 30. September 2024 abgeschlossene Quartal wurde ein Verlust von 0,09 Euro je Aktie vermeldet, während der Umsatz um 8,19 Prozent auf 1,72 Milliarden Euro anstieg. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 1,94 Euro je Aktie. Zudem rechnen Analysten mit einer Dividende von 1,18 Euro für das laufende Jahr, was eine Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 0,90 Euro darstellen würde. Die nächste Bilanzvorlage wird voraussichtlich am 19. März 2025 erfolgen.

Anzeige

Vonovia-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Vonovia-Analyse vom 6. März liefert die Antwort:

Die neusten Vonovia-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Vonovia-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 6. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Vonovia: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...