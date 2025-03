Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future ist angeschlagen und hat am Morgen ein weiteres, neues Kontrakttief markiert, so die Analysten der Helaba.Indikatoren wie MACD und Stochastic würden nachgeben und lägen dabei unterhalb der Signallinien. Auch der DMI habe auf Verkauf gewechselt und der ADX dabei begonnen, zu steigen. Weitere Kursverluste sollten ins Kalkül gezogen werden. Zudem gelte es zu beachten, dass der Wechsel auf den Junikontrakt mit einem Abschlag von rund 90 Ticks einhergehe. Hier liege das Kontrakttief nun bei 127,14. Hürden würden sich am alten Tief des Juni-Kontrakts bei 129,41, sowie bei 130,22 und 130,40 finden. Die 21- und 55-Tage-Linien würden sich erst bei rund 131,22/42 zeigen. (06.03.2025/alc/a/a) ...

