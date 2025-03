Volvo könnte angesichts der drohenden Zölle auf europäische Autos in den USA einen Teil seiner Produktion verlagern. Der Autohersteller verfüge in seinem Montagewerk über genügend Kapazitäten, sagte Volvo-Chef Jim Rowan. Derzeit stellt Volvo das elektrische SUV EX90 in seinem Werk in Charleston in South Carolina her. Die Schweden suchen auch schon nach einem US-Batterielieferanten für das Fahrzeug, das aktuell CATL-Zellen aus China nutzt. Nordamerika ...

