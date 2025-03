Während im DAX am heutigen Donnerstag fast nur Gewinner zu finden sind, zeigt sich bei Rheinmetall schon fast ein ungewohntes Bild. Die Aktie gehört nach der starken Rally zuletzt heute zu den wenigen Verliererwerten im deutschen Leitindex. Derzeit kämpft das Papier mit der Marke von 1.200 Euro.An den fundamental starken Aussichten hat sich derweil aber nichts geändert. Kommt das von Union und SPD geplante riesige Finanzpaket tatsächlich, würde dies in den kommenden Jahren Investitionen in gigantischem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...