Berlin (ots) -Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland, äußert sich zum Internationalen Frauentag: "Frauen sind weltweit noch immer mit Ungleichheiten konfrontiert, sei es im Zugang zu Bildung und Arbeitsplätzen, in der politischen Teilhabe oder in der Gesundheitsversorgung. Der 8. März bietet eine wichtige Plattform, um auf diese Unterschiede aufmerksam zu machen und Verbesserungen zu fordern."Frauen haben spezifische gesundheitliche Bedürfnisse, die in vielen Gesundheitssystemen nicht ausreichend berücksichtigt werden. Ein Gesundheitssystem, welches die unterschiedlichen Bedürfnisse der Geschlechter mit einbezieht, ist entscheidend für eine gerechte und qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung. Die Pharmabranche leistet einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Gesundheit von Frauen, indem sie Arzneimittel und Therapien gegen hormonelle Erkrankungen, Brustkrebs und gynäkologische Erkrankungen wie Endometriose entwickelt und auch bei anderen Krankheiten geschlechtsspezifische Unterschiede erforscht und berücksichtigt. Dennoch besteht ein hoher Forschungsbedarf."Der Internationale Frauentag ist auch ein Tag, um gegen geschlechtsspezifische Gewalt und Diskriminierung zu kämpfen. Diese Probleme haben direkte Auswirkungen auf die physische und psychische Gesundheit von Frauen und verlangen dringend mehr Aufmerksamkeit. Insgesamt ist der Internationale Frauentag ein wichtiger Anlass, um auf die Fortschritte und Herausforderungen im Bereich der Frauenrechte und der Gesundheit aufmerksam zu machen und weiterhin für eine gerechtere und gesündere Welt für alle Frauen zu kämpfen," sagt Dorothee Brakmann.