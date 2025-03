Marktschorgast (ots) -Eine weitere großartige Auszeichnung für das Team von FRANKIA und dessen langjährigen Partner GMK: Zusammen mit der Bayreuther Marken-, Design- und Digitalagentur gewinnt FRANKIA den German Design Award 2025 für ein exzellentes Kommunikationsdesign und die Schaffung einer einzigartigen Markenidentität für den innovativen Teilintegrierten FRANKIA NOW.Knapp zwei Jahre haben die Teams von FRANKIA und GMK konzipiert, gestaltet und realisiert, um 2024 etwas auf die Straße zu bringen, das es so noch nicht gab: ein zukunftsweisendes Fahrzeug, das rund um Raum, Licht und Design neue Maßstäbe setzt. Diesen Weg spiegelt auch das Communication Design wider, das für die Innovation Begeisterung weckt und sie aus der Masse hervorhebt. Für diese einzigartige Customer Journey wurden FRANKIA und GMK jetzt mit dem German Design Award 2025 ausgezeichnet.Direkt zum FRANKIA NOW: www.frankia.com/now/german-design-award-winner-2025Kreatives Communication Design, das aus dem NOW ein WOW macht"Unser Ziel für die Brand war ganz klar: ein kreatives Communication Design zu schaffen, das aus dem NOW ein WOW macht", so Konstantin Döhler, Managing Director bei FRANKIA. "Dass uns das gelungen ist und zudem mit dem German Design Award in der Kategorie Excellent Communications Design - Brand Identity honoriert wird, ist eine besondere Auszeichnung für uns und unseren Partner GMK." Auch Jörg Lichtenegger, Agenturinhaber und Projektleiter, freut sich über den Award: "Die Kampagne für ein so außergewöhnliches Produkt machen zu dürfen, macht natürlich jede Menge Spaß und erlaubt unserem Team, sich strategisch und kreativ auszutoben. Der German Design Award ist eine schöne Bestätigung unserer Arbeit."Jury lobt die "Erlebnis-Qualität" des Projektes"Diese Kampagne für ein innovatives Fahrzeugkonzept bricht mit traditionellen Vorstellungen von Mobilität und Raumgestaltung", so die hochrangige Jury in ihrer Begründung. "Durch die geschickte Kombination von offenen Strukturen und frischen Farben wird ein dynamisches und ansprechendes Erlebnis geschaffen, das die Identität der Marke klar und mutig zum Ausdruck bringt."Der German Design Award ist der internationale Premiumpreis des Rates für Formgebung - eines der weltweit führenden Kompetenzzentren für Kommunikation und Wissenstransfer im Bereich Design, Marke und Innovation. Jährlich werden hochkarätige Einreichungen aus dem Produkt- und Kommunikationsdesign prämiert, die wegweisend in der internationalen Designlandschaft sind.Einfach WOW - Wissenswertes zum FRANKIA NOWWie wäre es, wenn Raum neu gedacht wird? Wenn Licht zum Erlebnis wird und Design mit Konventionen bricht? Mit der innovativen Baureihe NOW verändert FRANKIA die Sicht auf alles bisher Dagewesene. Freie Blickachsen, clevere Details, organische Formen, frische Farben - so interpretiert NOW die Zukunft der Wohnmobile. Außen wirkt er lässig sportlich - im Innenraum dominieren cleane Design-Akzente. Das Besondere: NOW gibt es in den drei frischen Styles Sun, Ocean und Peach, die nicht nur im Innenraum sondern auch im Außendesign gespielt werden. Dank der innovativen Raumgestaltung mit 2,13 m Raumhöhe bemerkt man schon beim Eintreten eine Weite im Raum, die es so in keinem Vergleichsmodell gibt. Unterstützt wird das großartige Raumgefühl durch ein cleveres Beleuchtungs- bzw. Lichtsystem. Was sonst drinsteckt? Viele smarte Detaillösungen, die es so noch nie zuvor gab.Highlights, Bilder, Infos zum FRANKIA NOW 7.0 L: www.frankia.com/now/german-design-award-winner-2025Pressekontakt:Frankia-GP GmbH | Bernecker Straße 12 | D-95509Marktschorgast | Tel. +49 (0) 92 27 - 738-0 | E-Mail:medien@frankia.de| www.frankia.comGMK GmbH & Co. KG | Katrin Teichmann | Kanzleistraße 3 | D-95444Bayreuth | Tel. +49 (0) 921 - 76440-20 | E-Mail: teichmann@gmk.de |www.gmk.deOriginal-Content von: FRANKIA-GP GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131908/5984900