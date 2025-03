Der Versicherungskonzern verzeichnet einen Kursverfall von 7% nach Veröffentlichung seiner Halbjahresergebnisse mit Gewinnzahlen unter den Markterwartungen.

Lancashire Holdings verzeichnete einen erheblichen Rückgang seines Aktienkurses um 7% nach der Veröffentlichung der Finanzergebnisse für die zweite Jahreshälfte 2024. Der Versicherer meldete einen Vorsteuergewinn von 121 Millionen Dollar, was 8% unter den Markterwartungen lag. Die Verfehlung der Prognosen wurde hauptsächlich durch ein schwächeres Versicherungsdienstleistungsergebnis verursacht, das aufgrund einer ungünstigen kombinierten Schaden-Kosten-Quote um 5,5% zurückging. Auch das Anlageergebnis blieb mit einem Minus von 7% hinter den Erwartungen zurück. Trotz eines robusten Umsatzwachstums von 16% im Jahresvergleich - was die Konsensschätzungen um 4,4% übertraf - belastete eine Erhöhung der allgemeinen Rückstellungen in Höhe von 29,7 Millionen Dollar die Ergebnisse. Diese zusätzlichen Rückstellungen trugen zu einer Verschlechterung der kombinierten Schaden-Kosten-Quote um 4,3 Prozentpunkte bei. Dennoch kündigte Lancashire eine Schlussdividende von 1,40 Dollar je Aktie an, die über der Konsensschätzung von 1,20 Dollar lag und eine Sonderdividende von 0,25 Dollar beinhaltete. Die Gesamtdividende für 2024 belief sich auf 294,3 Millionen Dollar, was einer Ausschüttungsquote von 92% entspricht.

Ausblick für 2025

Nach den jüngsten Waldbränden in Kalifornien, deren Auswirkungen auf das Unternehmen auf 145 bis 165 Millionen Dollar geschätzt werden, prognostiziert Lancashire für 2025 weiterhin eine Eigenkapitalrendite im mittleren zweistelligen Bereich. Diese Prognose liegt allerdings unter der vorherigen Konsensschätzung von 20%. Trotz der Herausforderungen zeigte sich die Unternehmensführung zuversichtlich, dass Lancashire ein weiteres Jahr mit ähnlich hohen Katastrophenschäden wie 2024 verkraften könnte. Das Unternehmen setzt seine Strategie fort, in einem günstigen Marktumfeld zu wachsen, Kapital effizienter einzusetzen und das Portfolio zu diversifizieren, um die Volatilität zu reduzieren. Die Bermuda-Solvenzquote stand zum Jahresende bei 270%, was einen Rückgang gegenüber etwa 291% in der ersten Jahreshälfte 2024 darstellt. Lancashire hat in jüngster Zeit auch Änderungen in seinen Vorstandsausschüssen vorgenommen, wobei mehrere neue Nicht-Exekutivdirektoren verschiedenen Komitees zugewiesen wurden.

