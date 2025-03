Linz (www.anleihencheck.de) - In der Schweiz wurden gestern die Inflationsdaten für das Monat Februar publiziert, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Während die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat einen leichten Rückgang von 0,4% auf 0,3% verzeichnet hätten, sei der Anstieg im Kontrast zum Vormonat Januar stark ausgefallen. Im Monatsvergleich seien die Preise von -0,1% auf 0,6% angestiegen. Folglich sei die Preissteigerung im Monatsvergleich doppelt so stark als in der jährlichen Betrachtung. Zudem sei die Kernrate im Jahresvergleich entgegen den Erwartungen unverändert hoch bei 0,9% verblieben. Die am heutigen Morgen veröffentlichte Arbeitslosenquote habe ebenfalls einen leichten Rückgang von 3,0% auf 2,9% verzeichnet. Was bedeute dies für das künftige Vorgehen der Schweizerischen Nationalbank? Der Markt eskomptiere zwei weitere Zinssenkungen um jeweils 25 BP. Negativzinsen sollten Umfragen zufolge aber nicht erreicht werden. Die derzeitige EUR-Stärke spiegele sich auch im EUR/CHF-Kurs wider. Aktuelles EUR/CHF-Niveau 0,9612 unter Banken. (06.03.2025/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...