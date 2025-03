Der E-Lkw-Ladeparkbetreiber Milence hat seinen ersten Standort in Großbritannien eröffnet. Er ist am Able Humber Port (AHP) in der englischen Kleinstadt Immingham an der A180 zu finden und umfasst zum Start vier CCS-Lader mit bis zu 400 kW Leistung, die acht Ladeplätze versorgen. Der Able Humber Port liegt an der Ostküste Englands, in etwa auf der Höhe von Sheffield und Leeds, und ist über die Nordsee erreichbar - und so ein wichtiger Seehafen für ...

