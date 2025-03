Lauffen a.N. (ots) -Wer in der Unternehmensberatung tätig ist, sucht meistens nach Herausforderungen, echter Gestaltungsfreiheit und Entwicklungsmöglichkeiten. Die Fichtel Consulting GmbH setzt als digitale Unternehmensberatung neue Maßstäbe in den Bereichen Unternehmensorganisation, Personalführung und Marketing. Davon profitieren auch ihre Mitarbeiter: Sie dürfen sich über eine attraktive Vergütung, exklusives Fachwissen und eine eigenverantwortliche Tätigkeit freuen. Was Bewerber konkret erwarten können und wodurch sich das Unternehmen auszeichnet, erfahren Sie im Folgenden.Eine Karriere in der Unternehmensberatung verspricht abwechslungsreiche Projekte, ein dynamisches Arbeitsumfeld und schnelle Aufstiegschancen. Doch Punkte wie der hohe Leistungsdruck, die langen Arbeitszeiten und die ständige Verfügbarkeit, die in der Branche leider noch immer häufig anzutreffen sind, fordern irgendwann ihren Tribut. Viele Arbeitnehmer kämpfen mit Stress, fehlender Work-Life-Balance und Überlastung. Besonders für die Generation Z kann die Kombination aus hohen Erwartungen und intensiver Tätigkeit auf Dauer zu einem No-Go für die Branche werden. "Viele Mitarbeiter in der Unternehmensberatung starten mit großer Motivation, doch ohne einen Arbeitgeber, der klare Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben respektiert, droht schnell die Erschöpfung", mahnt Tobias Fichtel von der Fichtel Consulting GmbH. "Unternehmen müssen erkennen, dass nachhaltige Leistung nur möglich ist, wenn sie auf die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter eingehen.""Für uns ist es daher enorm wichtig, eine Kultur der offenen Kommunikation und des kontinuierlichen Lernens zu fördern, in der unsere Mitarbeiter immer wieder neue Energie tanken können", fährt der Experte fort. "So schaffen wir ein Arbeitsumfeld, in dem sie hohe Leistung erbringen, ihr Fachwissen gezielt einsetzen und echte Fortschritte machen können, ohne dass ihre Work-Life-Balance darunter leidet." Die Fichtel Consulting GmbH ist eine digitale Unternehmensberatung, die sich auf das Metzger- und Fleischerhandwerk spezialisiert hat. Sie unterstützt Metzgereien und Fleischereien in den Bereichen Unternehmensorganisation, Personalführung und Marketing. Zu diesem Zweck bieten Tobias Fichtel und sein Team gezielte Trainings für Geschäftsführer, Führungskräfte und Verkaufsmitarbeiter an, die nicht nur ein Schema zur sinnvollen Strukturierung betrieblicher Abläufe, sondern auch wertvolle Grundlagen für die Mitarbeiterführung und -entwicklung vermitteln. Von ihrem Standort in Lauffen am Neckar aus betreuen sie derzeit mehr als 150 Kundenbetriebe im gesamten DACH-Raum. Bereits zahlreichen Unternehmen konnten die Experten dabei helfen, ein qualifiziertes Team aufzubauen, eine funktionierende Führungsebene zu etablieren und nachhaltigen Unternehmenserfolg zu sichern. Seit ihrer Gründung im Jahr 2023 wächst die Fichtel Consulting GmbH kontinuierlich - und ist daher laufend auf der Suche nach neuen Kollegen.Vertrauensvolle Zusammenarbeit für langfristigen Erfolg"Stabilität steht bei uns im Mittelpunkt - sowohl für unsere Mitarbeiter als auch für unsere Kunden", berichtet Tobias Fichtel. "Deswegen setzen wir auf klare Strukturen, Verlässlichkeit, Zusammenhalt und verständliche Arbeitsabläufe. Jeder Mitarbeiter weiß, worauf er zählen kann, was Vertrauen und Sicherheit schafft." So entsteht eine angenehme Arbeitsatmosphäre, in der sich alle Mitarbeiter langfristig wohlfühlen und aufeinander verlassen können. Wer großen Wert auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit legt, findet hier die ideale Möglichkeit für den nächsten Karriereschritt.Aktuell werden vor allem neue Mitarbeiter für das Vertriebsteam in Lauffen am Neckar gesucht, die die Fichtel Consulting GmbH vor Ort dabei unterstützen, den Kontakt mit ihren Interessenten zu halten, potenzielle Kunden vorzuqualifizieren und sie hinsichtlich ihrer geschäftlichen Ziele zu beraten. Bewerber, die motiviert und redegewandt sind, sind für diese Tätigkeit genau richtig. Während der Einarbeitung erlernen die neuen Kollegen alles, was sie zur Ausführung ihres Jobs benötigen. Vorkenntnisse im Vertrieb sind also nicht zwingend erforderlich - viel wichtiger sind die Motivation und das Engagement der Bewerber, die Fichtel Consulting GmbH bei ihrer Mission zu unterstützen, ihre Kundenbasis kontinuierlich weiter auszubauen.Sicherer Arbeitsplatz mit fairer Chefebene: Einblick in das Arbeitsumfeld der Fichtel Consulting GmbHBewerber können sich bei der Fichtel Consulting GmbH auf einen sicheren Arbeitsplatz, eine attraktive Vergütung und eine faire Chefebene freuen. Zudem profitieren sie von einer angenehmen Arbeitsatmosphäre, exklusivem Fachwissen und einer eigenverantwortlichen Tätigkeit. Im Büro in Lauffen am Neckar erwartet sie ein professionelles Arbeitsumfeld, in dem sie ihr volles Potenzial entfalten können. Die klimatisierten Büroräume sind mit höhenverstellbaren Tischen und hochwertigen Gerätschaften ausgestattet, um den Mitarbeitern einen komfortablen Arbeitstag zu ermöglichen. Ferner steht ein TV-Studio für Live-Calls zur Verfügung, um die Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Kunden zu erleichtern. In den Pausen können die Mitarbeiter von der Dachterrasse aus die Aussicht auf die Weinberge von Lauffen genießen. Das Büro bietet also die perfekte Ausstattung für konzentriertes und leistungsorientiertes Arbeiten, wo sich jeder wohlfühlen kann.Nachhaltige Wachstumsmöglichkeiten für jeden MitarbeiterEin weiterer Vorteil, der die Fichtel Consulting GmbH von anderen Arbeitgebern abhebt, ist das exklusive Fachwissen für Quer- und Berufseinsteiger. Durch die digitale Schulungsplattform haben neue Mitarbeiter sofort Zugriff auf das gesamte Fachwissen, das sie für die Ausübung ihrer Tätigkeiten benötigen. Zahlreiche Videos und digitale Schulungsmaterialien erklären ihnen die Aufgaben und Prozesse Schritt für Schritt, sodass sich selbst Einsteiger schnell in ihrer neuen Position zurechtfinden können.Wichtig ist der Fichtel Consulting GmbH, dass Bewerber die Bereitschaft mitbringen, sich schnell in neue Aufgaben einzuarbeiten. Motivation, ein zukunftsorientiertes Mindset und Engagement bilden somit die Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Als Teil der digitalen Unternehmensberatung haben die Mitarbeiter zudem den großen Vorteil, ihre Karriere aktiv und individuell gestalten zu können. "Wir suchen Menschen, die mit uns anpacken und wachsen möchten, um Deutschlands bestes Beratungsunternehmen für das Metzgerhandwerk zu sein", betont Tobias Fichtel. "Bei uns steht aber nicht nur der Erfolg im Vordergrund, sondern auch ein sicheres Arbeitsumfeld, in dem jeder Mitarbeiter nachhaltig wachsen kann. Möchten Sie sich in einem vielseitigen Tätigkeitsfeld weiterentwickeln und den Vertrieb von Grund auf lernen? Dann bewerben Sie sich jetzt bei der Fichtel Consulting GmbH und werden Sie Teil des Teams!