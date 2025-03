Barcelona, Spanien, 6. März 2025 (ots/PRNewswire) -ScamAdviser, eine führende Marke für globale Lösungen zur Verhinderung von Betrug in Unternehmen, hat auf der Messe Mobile World Congress (MWC) 2025 im Rahmen des "GASA x ScamAdviser Fireside Chat" die eskalierende Bedrohung durch KI-gesteuerte Betrügereien aufgezeigt. Die Sitzung brachte führende Vertreter der Branche zusammen, um die neuesten Betrugstrends, die digitale Transformation von Betrug und die Rolle von Fintechs bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität zu untersuchen.ScamAdviser hat seinen Sitz in Amsterdam, Niederlande, und nutzt KI sowie ein umfangreiches Datenbanknetzwerk, um seine proprietäre Technologie zur Bewertung von Website-Risiken einzusetzen.In der Diskussion erörterten Jorij Abraham, Managing Director von GASA, und Boice Lin, Chief Business Officer von ScamAdviser, wie sich Betrug entwickelt hat, von früherer Malware bis zu den heutigen Deepfake-Betrügereien. Sie betonten die zunehmenden Risiken für die Fintech- und Telekommunikationsbranche und die Notwendigkeit von KI-gesteuerter Intelligenz und sektorübergreifender Zusammenarbeit zur Bekämpfung dieser Angriffe.Das SDK von ScamAdviser nutzt Daten zur Betrugsprävention und Risikobewertung und fungiert als Datensammelmaschine, die verschiedene Datensätze, wie z. B. Daten zum Telefonverhalten, integriert, um Anwendungen wie die Kreditwürdigkeitsprüfung sowie die Erkennung abnormaler Kontoaktivitäten zu verbessern. Der Schutz reicht von der Sicherheit beim Surfen im Internet bis zum Schutz der Kommunikationsdaten von Verbrauchern.Boice Lin, Chief Business Officer von ScamAdviser, erklärte: "Die digitale Betrugslandschaft entwickelt sich in einem noch nie dagewesenen Tempo. Fintech- und Telekommunikationsanbieter sind zu Hauptzielen geworden. Um an der Spitze zu bleiben, muss die Branche die KI-gestützte Betrugserkennung nutzen und den sektorübergreifenden Austausch von Informationen fördern, um eine stärkere, proaktivere Verteidigung gegen neue Bedrohungen weltweit zu gewährleisten."Jorij Abraham, geschäftsführender Direktor, GASA: "Betrügereien sind heute mit dem organisierten Verbrechen, einschließlich des Menschenhandels, verbunden, was eine branchenübergreifende Zusammenarbeit unerlässlich macht. Unter GASA bauen wir ein weltweites Netzwerk zur Bekämpfung von Betrug auf, indem wir Partnerschaften über Sektoren hinweg stärken, um echte, skalierbare Lösungen gegen Betrug zu entwickeln."Die Rolle von ScamAdviser bei der Verstärkung der BetrugsaufdeckungUnternehmen können die "Anti-Scam Intelligence (ASI)"-Lösungen von ScamAdviser über eine API- oder SDK-Integration nutzen, um ihre bestehenden Produkte um fortschrittliche Anti-Scam-Funktionen zu erweitern, oder sich dafür entscheiden, dass ScamAdviser direkt die Erstellung spezieller Dienste zur Betrugsbekämpfung unterstützt.Die Technologie von ScamAdviser wird derzeit von führenden Unternehmen in den Bereichen E-Commerce, Cybersicherheit und soziale Medien eingesetzt. Google hebt auch TrustScore-Bewertungen für Käufer hervor, die versuchen, mehr über einen Händler in verschiedenen globalen Märkten zu erfahren.Zum Abschluss des Kamingesprächs bekräftigten GASA und ScamAdviser ihr Engagement, die Betrugsprävention durch KI, den Austausch von Informationen und stärkere Branchenpartnerschaften voranzutreiben. Durch die Zusammenarbeit erhalten Unternehmen Echtzeitinformationen über Betrugsfälle und Tools zur Risikominderung, um sich besser vor digitalen Betrügereien zu schützen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2632998/Boice_Lin_Chief_Business_Officer_ScamAdviser_Jorij_Abraham_Managing_Director.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/scamadviser-auf-der-mwc-2025-gegen-die-wachsende-bedrohung-durch-ki-gestutzte-betrugereien-302394482.htmlPressekontakt:Kara Yang,kara.yang@gogolook.comOriginal-Content von: ScamAdviser, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178904/5984905