Die Cloud-Sicherheitsfirma Zscaler konnte im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 mit überraschend guten Ergebnissen aufwarten, was zu einem deutlichen Kursanstieg der Aktie führte. Der Umsatz stieg auf 647,9 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten, die bei etwa 634,4 Millionen US-Dollar lagen. Besonders positiv entwickelte sich der Gewinn je Aktie, der mit 0,78 US-Dollar ebenfalls über den Prognosen von 0,69 US-Dollar lag. Diese erfreulichen Zahlen veranlassten Anleger, die Zscaler-Aktie im vorbörslichen Handel um rund 5 Prozent nach oben zu treiben.

Laut Unternehmensführung profitiert Zscaler derzeit von der wachsenden Nachfrage nach Zero-Trust-Sicherheitslösungen und KI-Technologien. Die Rechnungsstellung (Billings) erreichte im Berichtsquartal 742 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 18 Prozent entspricht und die Analystenerwartungen um 3,2 Prozent übertraf. Der jährlich wiederkehrende Umsatz (ARR) überschritt die Marke von 2,7 Milliarden US-Dollar und wuchs damit um 23 Prozent im Jahresvergleich. Für das Gesamtjahr prognostiziert das Management nun einen Gewinn pro Aktie zwischen 3,04 und 3,09 US-Dollar, was über der bisherigen Markterwartung von 2,99 US-Dollar liegt.

Optimistischer Ausblick trotz gemischter Signale

Die Jahresprognose für das Umsatzwachstum wurde auf 2,64 bis 2,65 Milliarden US-Dollar leicht angehoben, bleibt jedoch unter den Analystenschätzungen von 2,69 Milliarden US-Dollar. Dennoch erhöhte die Unternehmensführung ihre Wachstumsprognose für die Billings auf 20,5 Prozent, was das Vertrauen in eine beschleunigte Geschäftsdynamik in der zweiten Jahreshälfte widerspiegelt. Besonders im vierten Quartal erwartet Zscaler ein Billings-Wachstum von beeindruckenden 25,4 Prozent. Marktbeobachter werten diese Entwicklung als Zeichen dafür, dass die Investitionen des Unternehmens in neue Vertriebstalente und -strategien erste Früchte tragen. Die Kundenbindungsrate (Net Revenue Retention) verbesserte sich im Berichtsquartal um einen Prozentpunkt auf 115 Prozent, was die Stabilität des Geschäftsmodells unterstreicht.

