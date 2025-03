Großinvestor unterstützt nordamerikanisches Manganprojekt mit beträchtlicher Finanzspritze für die Vormachbarkeitsstudie des Battery Hill Vorhabens in New Brunswick.

Investor Eric Sprott hat durch sein Unternehmen 2176423 Ontario Ltd. ein bedeutendes Investment in Höhe von 2 Millionen Dollar in Manganese X Energy Corp. getätigt. Dies entspricht 57.142.857 Zeichnungsscheinen, die im Rahmen einer kürzlich abgeschlossenen Privatplatzierung von insgesamt 2,1 Millionen Dollar erworben wurden. Die Zeichnungsscheine wurden zu einem Preis von 0,035 Dollar pro Stück ausgegeben und wurden nach Erfüllung aller Freigabebedingungen automatisch in Wertpapiereinheiten des Unternehmens umgewandelt. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Aktienkaufwarrant, wobei jeder ganze Warrant zum Kauf einer zusätzlichen Aktie zu einem Preis von 0,06 Dollar für einen Zeitraum von 36 Monaten berechtigt. Besonders bemerkenswert an diesem Investment ist, dass Eric Sprott nun als "Kontrollperson" gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange gilt, was eine entsprechende Zustimmung sowohl der Aktionäre als auch der Börse erforderte. Diese Genehmigung wurde auf der Jahreshauptversammlung von Manganese X Ende Februar 2025 erteilt.

Strategische Nutzung der Erlöse

Die durch die Privatplatzierung erlangten Mittel sollen gezielt für die Weiterentwicklung des Battery Hill Projekts von Manganese X in New Brunswick eingesetzt werden. Ein Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Fertigstellung einer Vormachbarkeitsstudie, die für den weiteren Fortschritt des Projekts essenziell ist. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, das erste börsennotierte Manganbergbauunternehmen in Nordamerika zu werden, das hochreines, EV-kompatibles Mangan für die nordamerikanische Lieferkette produziert. Mit dem Investment von Eric Sprott erhält dieses Vorhaben nun zusätzlichen Schub. Das Unternehmen strebt danach, die Lithiumionenbatterieindustrie und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertmaterialien zu versorgen und arbeitet an neuen kohlenstoffarmen und kosteneffizienten Methoden zur Manganproduktion. Alle im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum der Zeichnungsscheine.

