FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 06.03.2025 - 11.00 am- BERENBERG CUTS GREGGS PRICE TARGET TO 3250 (3420) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BREEDON PRICE TARGET TO 590 (540) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 490 (480) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 6000 (5800) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 25 (27) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS GREGGS PRICE TARGET TO 1330 (2000) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS OCADO PRICE TARGET TO 370 (660) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 147 (145) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES ABRDN TO 'BUY' - PRICE TARGET 215 PENCE - JPMORGAN RAISES AUCTION TECHNOLOGY GROUP TARGET TO 790 (780) P - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES JOHNSON SERVICE PRICE TARGET TO 155 (150) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES HSBC PRICE TARGET TO 960 (820) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES IBSTOCK PRICE TARGET TO 220 (210) PENCE - 'BUY'