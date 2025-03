Angetrieben von einem "Whatever it Takes"-Moment in Deutschland hat der Euro gegenüber dem Dollar seit Freitag massiv an Wert gewonnen und ist von 1,0356 auf aktuell 1,0820 USD gestiegen, ein Plus von fast 4,5 Prozent. Die außerordentlichen Ausgabenpläne Deutschlands bringen die Devisenmärkte durcheinander und geben dem Euro, der vor ein paar Wochen noch kurz vor ...

