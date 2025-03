Straßburg (ots) -Heute sind die Entscheidungen der Jurys für den 61. Grimme-Preis 2025 bekannt gegeben worden. Die Trophäen werden am 4. April im Marler Theater an die Preisträgerinnen und Preisträger vergeben. ARTE freut sich über die Auszeichnung für die ZDF/ARTE-Koproduktion "TOTAL TRUST - Was China der Welt nicht zeigt" im Wettbewerb Information & Kultur. Der Dokumentarfilm ist ab sofort in der ARTE-Mediathek auf arte.tv abrufbar.TOTAL TRUST - Was China der Welt nicht zeigt(Filmtank/ NTR/BBC Storyville/SVT für ZDF/NTR/ARTE/BBC)Buch & Regie: Jialing ZhangProduktion: Knut Jäger, Michael Grotenhoff, Saskia Kress, Jialing ZhangErstausstrahlung: ARTE, Montag, 20. August 2024, 20.15 UhrSendelänge: 90 Min.Der international vielfach preisgekrönte Dokumentarfilm ist eine augenöffnende und zutiefst beunruhigende Geschichte über die unheimliche Macht von Überwachungstechnologie, Machtmissbrauch und (Selbst-)Zensur. Anhand der Schicksale von Menschen in China, die überwacht, eingeschüchtert und sogar gefoltert wurden, erzählt "Total Trust" eindringlich von den Gefahren aktueller Technologien wie Big Data und KI - und was auf dem Spiel steht, wenn diese Überwachungstechnologien in den Händen einer Macht sind, die diese gegen ihre eigenen Bürgerinnen und Bürger einsetzt.>> Ab jetzt auf arte.tv (https://www.arte.tv/de/videos/109848-000-A/was-china-der-welt-nicht-zeigt-total-trust/)Begründung der Jury:"Immer ganz nah an ihren Protagonistinnen erzählt Jialing Zhang die verstörende Geschichte des heutigen China. "Total Trust" leuchtet die Abgründe des perfektionierten Datenstaates aus, der seine Bürgerinnen von der Wiege bis zur Bahre umhegt, einhegt und überwacht. Wer hier aus dem Kollektiv ausschert, gar westlichen Ideen und Philosophien anhängt wie die beiden Anwaltsfamilien und die junge Journalistin Sophia, spürt die ganze (Über-)Macht des Regimes und der von ihm eingesetzten Technik. Trotzdem dagegen zu setzen, fordert Mut. Mut, den auch die anonymen Filmemacher*innen brauchten, die dieses eindrucksvolle Material gedreht und so "Total Trust" erst möglich gemacht haben."ARTE gratuliert herzlich!Pressekontakt:Tonja von ThadenReferentin für Presse und PRtonja.von-thaden@arte.tv+33 3 90 14 28 74Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/5985051