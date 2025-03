Barcelona, Spanien, 6. März 2025 (ots/PRNewswire) -Meizu hat auf dem MWC in Barcelona seine Rückkehr auf den globalen Markt bekannt gegeben. In exklusiven Gesprächen mit mehreren Medienvertretern sprach Gu Binbin, Executive Director of Overseas Business, über die globale Strategie der Marke, das Ökosystem "Smartphones + XR + Smart Cars" und die Lokalisierungsaktivitäten.Da Meizu in den letzten Jahren sowohl in China als auch weltweit eine große Fangemeinde aufgebaut hat, erregt die Ankündigung, auf den globalen Markt zurückzukehren, große Aufmerksamkeit. Die erste Frage an Herrn Gu betrifft die Globalisierungsstrategie von Meizu und wie man den richtigen Markt auswählt."Unsere Globalisierungsstrategie stützt sich auf zwei Säulen: Marktnachfrage und technologische Innovation." Herr Gu beleuchtet seine strategischen Überlegungen und erläutert den Ansatz von Meizu."Wir sind jetzt in über 30 Ländern und Regionen im asiatisch-pazifischen Raum, in Lateinamerika, im Nahen Osten, in Zentralasien und in Europa tätig. Jeder Markt erfordert maßgeschneiderte Lösungen, daher verfolgten wir unseren Ansatz 'Global Vision, Local Execution'." Dieser Ansatz stellt sicher, dass Marketing, Forschung und Entwicklung sowie der Kundensupport auf die einzigartige Dynamik jedes Marktes abgestimmt sind, die die Grundlage für die Lokalisierungsstrategie von Meizu bildet. In naher Zukunft wird Meizu seine Präsenz auf diesen Märkten weiter ausbauen und gleichzeitig neue Möglichkeiten ausloten.Außerdem verwies Herr Gu auf die jetzt umgesetzten Strategien, die Meizu von anderen Wettbewerbern unterscheiden: das Ökosystem "Smart phone + XR + Smart cars" und "All in AI". Innerhalb der Unternehmensphilosophie von Meizu sind Smartphones, AR und intelligente Autos allesamt wichtige Bestandteile des digitalen Lebens der Zukunft. Obwohl sie jeweils unterschiedlichen Zwecken dienen, können sie technisch eng miteinander verbunden sein.Das Herzstück ist Flyme AIOS, das Smartphones, XR-Brillen und Autos nahtlos miteinander verbinden kann und den Verbrauchern ein umfassenderes und intelligenteres Erlebnis bietet. So können die Verbraucher beispielsweise Navigationsrouten über ihre Mobiltelefone festlegen und die Informationen mit den zentralen Kontrollbildschirmen von XR-Brillen und Autos synchronisieren. In einer Besprechung kann die XR-Brille das Protokoll der Besprechung übersetzen und in Echtzeit mit dem Mobiltelefon und dem Computer synchronisieren, während das intelligente Auto automatisch die günstigste Route je nach Zeitplan des Kunden planen kann. Diese Zusammenarbeit mit mehreren Terminals verbessert nicht nur die Arbeitseffizienz der Verbraucher, sondern auch die Nutzungsmöglichkeiten und den Wert des Produkts.Letztes Jahr hat Meizu seine "All in AI"-Strategie vorgestellt, die KI in den Mittelpunkt der Produktentwicklung der gesamten Produktlinie stellt. Mit KI als Fundament hat Meizu ein konvergentes KI-Ökosystem für mehrere Szenarien aufgebaut und bietet seinen Nutzern mehr intelligente Funktionen. Bei Mobiltelefonen verbessert die KI-Technologie beispielsweise Funktionen wie Fotoaufnahme, Sprachassistent oder personalisierte Empfehlungen. XR-Brillen ermöglichen innovative Anwendungen wie Echtzeit-Übersetzung, Navigation und Konferenzassistenten durch KI. Das KI-gestützte Flyme-Auto-System bietet den Nutzern von Smart Cars ein intelligenteres Fahrerlebnis.Darüber hinaus beschleunigt die Zusammenarbeit mit der Geely Group die Einführung der Technologie von Flyme Auto und die Stärkung der Industrie. Flyme Auto ist eines der am weitesten verbreiteten intelligenten Cockpit-Betriebssysteme in China, das in über 500.000 Fahrzeugen installiert ist.Als eines der reibungslosesten und am schnellsten wachsenden intelligenten Cockpit-Betriebssysteme lag das Verkaufsvolumen von intelligenten Autos, die mit Flyme Auto ausgestattet sind, im Januar 2025 bei über 132.000 Einheiten und belegte damit den ersten Platz. Darüber hinaus hat Flyme Auto eine Kooperation mit Geely vereinbart, um weltweit zu expandieren und 22 Modelle von Geely, LYNK & CO und anderen Marken zu übernehmen. Nun expandiert Flyme Auto in den Nahen Osten, nach Osteuropa, in den asiatisch-pazifischen Raum und in andere Regionen und bietet Tausenden von Verbrauchern ein völlig neues intelligentes, geräteübergreifendes Erlebnis.Erwähnenswert ist, dass Meizu die Smartphone-Marke der DreamSmart Group ist, die KI-Öko-Produkte in drei Produktbereichen anbietet, nämlich Smartphones, XR und intelligente Autos. DreamSmart verfügt über fundiertes technologisches Fachwissen in verschiedenen Branchen und ist als führendes Unternehmen für intelligente Ökosysteme anerkannt.Mit Blick in die Zukunft wird Meizu an seiner "All in AI"- und Globalisierungsstrategie festhalten und weiterhin in die Produktentwicklung und Marktexpansion investieren, um technikbegeisterten Menschen rund um den Globus bessere, vollständig ökologische Produkte anzubieten.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2634544/image_1.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2634545/Image_2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/herr-gu-binbin-von-meizu-auf-dem-mwc25-meizu-kehrt-mit-ki-okosystem-flyme-auf-den-globalen-markt-zuruck-302394530.htmlPressekontakt:Krystal Wei,jingjing.wei@dreamsmart.comOriginal-Content von: Meizu, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125652/5985044