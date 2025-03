Bereits am Freitag sollen die Neuregelungen beschlossen werden. Darin enthalten die Abschaffung des Nullsteuersatzes bei der Mehrwertsteuer für Photovoltaik-Anlagen bis 35 Kilowatt sowie eine Verschärfung des Energiekrisenbeitrag-Strom und die Einführung eines Elektrizitätswirtschaftstransformationsbeitrag. Die neue Bundesregierung ist erst wenige Tage im Amt und legt direkt los. Nach einem Bericht des Portals "oe24" sollen bereits am Freitag Gesetzesänderungen beschlossen werden, die spätestens ab dem 1. April in Kraft treten werden. Davon betroffen sind auch Photovoltaik-Anlagen, wie der Bundesverband ...

