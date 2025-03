Der chinesische E-Auto-Gigant BYD glänzt mit steigenden Börsenwerten und zukunftsweisenden Technologien wie einer 1.000-Volt-Plattform und Drohnen-Integration.

BYD, einer der führenden chinesischen Elektrofahrzeughersteller, verzeichnet bemerkenswerte Fortschritte an der Börse. Am Nachmittag legte die Aktie im NASDAQ OTC-Handel um 1,5 Prozent zu und erreichte 45,19 USD. Das Tageshoch wurde bei 45,55 USD markiert, während der Handelstag bei 44,13 USD eröffnet wurde. Mit einem aktuellen Kurs, der 15,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 52,00 USD liegt, aber beeindruckende 93,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 23,35 USD, zeigt BYD eine beachtliche Marktdynamik. Die positiven Finanzdaten unterstreichen diese Entwicklung: Im jüngsten Quartalsbericht präsentierte der Konzern ein EPS von 4,35 HKD, was einer Steigerung gegenüber den 3,87 HKD im Vorjahreszeitraum entspricht. Auch beim Umsatz konnte BYD zulegen - ein Plus von 24,65 Prozent auf 214,39 Milliarden HKD wurde verzeichnet. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 13,55 CNY je Aktie, während die Dividendenprognose bei 3,76 CNY liegt, was eine Steigerung gegenüber den 3,41 HKD des Vorjahres darstellt.

Technologische Innovationen als Wachstumstreiber

Die positive Kursentwicklung wird von bedeutenden technologischen Innovationen begleitet. BYD plant die Einführung einer 1.000-Volt-Plattform für seine Premium-Elektrofahrzeuge, die unter anderem die Ladegeschwindigkeit deutlich verbessern soll. Die Präsentation dieser neuen Systemarchitektur ist bereits für Mitte März angesetzt und soll von einem umfassenden Ausbau entsprechender Schnellladestationen flankiert werden. Gleichzeitig überrascht der Hersteller mit ungewöhnlichen Produktentwicklungen: In China können erste Elektromodelle nun optional mit einem Drohnensystem des Herstellers DJI auf dem Dach ausgestattet werden. Dieses System, "Lingyuan" genannt, ermöglicht Foto- und Videoaufnahmen des fahrenden Fahrzeugs aus der Luft. Durch diese kontinuierlichen Innovationen festigt BYD seine Position im wettbewerbsintensiven Markt für Elektrofahrzeuge und differenziert sich von internationalen Konkurrenten. Die nächsten Quartalsergebnisse, die für den 25. März 2025 erwartet werden, dürften weiteren Aufschluss über die Auswirkungen dieser Strategie auf die finanzielle Entwicklung des Unternehmens geben.

Anzeige

BYD-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue BYD-Analyse vom 6. März liefert die Antwort:

Die neusten BYD-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für BYD-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 6. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

BYD: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...