Paris / London / Zürich - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag nach anfänglichen Gewinnen nachgegeben. Nach dem deutlichen Anstieg am Vortag machte sich vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) und dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag eine gewisse Vorsicht bemerkbar. Der EuroStoxx 50 verlor am Mittag 0,5 Prozent auf 5.461,69 Punkte. Ausserhalb der Eurozone sank der Schweizer SMI um 1,24 Prozent auf 12.949,39 Zähler. ...

