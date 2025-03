Der DAX-notierte Chemikalienhändler verstärkt sein Umweltengagement durch offiziell anerkannte Klimaschutzziele, während die Aktie moderate Erholung zeigt.

Der Chemikalienhändler Brenntag hat einen bedeutenden Meilenstein in seiner Nachhaltigkeitsstrategie erreicht. Die Science Based Targets Initiative (SBTi), hinter der renommierte Organisationen wie der WWF und die Vereinten Nationen stehen, hat die Klimaziele des DAX-Konzerns offiziell validiert. Diese Bestätigung bedeutet, dass Brenntags Emissionsreduktionspläne mit dem Pariser Klimaabkommen im Einklang stehen und zur Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius beitragen. Langfristig strebt das Unternehmen bis 2050 Netto-Null-Emissionen an. Dies stärkt nicht nur das Umweltengagement des Konzerns, sondern könnte auch positive Auswirkungen auf die Wahrnehmung bei umweltbewussten Investoren haben.

Finanzielle Entwicklung im Fokus

An der Börse zeigte sich die Brenntag-Aktie zuletzt mit positiver Tendenz. Im XETRA-Handel verzeichnete das Papier einen Anstieg von 1,4 Prozent auf 66,94 Euro. Allerdings liegt der aktuelle Kurs noch deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 85,94 Euro, das im März 2024 erreicht wurde. In der jüngsten Quartalsbilanz musste Brenntag einen leichten Umsatzrückgang hinnehmen - der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahresquartal um 0,48 Prozent auf 4,07 Milliarden Euro. Auch der Gewinn pro Aktie ging von 1,18 Euro auf 0,82 Euro zurück. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen durchschnittlichen Gewinn von 4,60 Euro je Aktie. Zudem wurden jüngst Veränderungen in der Aktionärsstruktur bekannt: Der Investmentmanager BlackRock, Inc. hält nun 5,08 Prozent der Stimmrechte an Brenntag SE, wobei sich der direkte Anteil an Stimmrechten auf 4,91 Prozent beläuft.

