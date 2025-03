Le Locle, Schweiz (ots) -Die Schweizer Uhrenmanufaktur Tissot präsentiert die PRC 100 Solar. Mit ihrer legendären zwölfeckigen Lünette vereint sie Natur und Technik und verwandelt Sonnenenergie in grenzenlose Power. Die Mitte der 2000er-Jahre eingeführte PRC 100 hat sich mit ihrem markanten Design einen Namen gemacht und sich ihren Platz in der Kollektion von Tissot erobert. Heute kehrt sie mit einem wegweisenden Lightmaster-Solar-Quarzwerk zurück, das photovoltaische Energie nutzt, um jede Sekunde neue Power zu tanken.Getreu ihrem Namen - "Precise", "Robust" und "Classic" - zeichnet sich die PRC 100 Solar durch eine markante Silhouette und ein Zifferblatt mit Sonnenschliff aus. Dies sorgt für ein auffälliges Zusammenspiel der Texturen und verleiht der Uhr eine starke Präsenz am Handgelenk. Die PRC 100 Solar ist in zwei Größen - 39 mm und 34 mm - in verschiedenen Variationen mit Leder- oder Edelstahlarmband erhältlich. Sie veranlasst dazu, den Tag und jede sich bietende Gelegenheit zu nutzen und Licht in Kraft und Ehrgeiz in Aktion zu verwandeln. Denn die Zukunft gehört denen, die sich trauen, sie zu gestalten.Der Sonne folgen und sich zielgerichtet bewegenWie die Reise der Sonne über den Horizont bietet die PRC 100 Solar ein Spektrum an Möglichkeiten, von denen jede einen eigenen Ausdruck von Vertrauen darstellt. Alle fünf Versionen mit einem 39-mm-Gehäuse haben ihre eigene Präsenz und warten nur darauf, sich mit Ihnen zu bewegen. Die Edelstahlmodelle sind in zwei Varianten erhältlich: mit einem silbernen Sonnenschliff-Zifferblatt, das mit Reflexen spielt, oder mit einem tiefblauen Zifferblatt, das Tiefe und Dimensionen einfängt. Für einen noch stärkeren Auftritt sorgt das komplett schwarze Modell mit passendem Armband, das von unbestreitbarem Charakter zeugt. Zwei Lederarmband-Optionen schaffen Kontraste: Edelstahl in Kombination mit braunem Leder für einen klassischen Touch oder Schwarz mit einem tiefschwarzen Glattlederarmband, das an den Abendhimmel erinnert.Im späteren Verlauf dieses Jahres wird die PRC 100 Solar 34 mm das Sortiment vervollständigen und für einen Neuanfang in der Entwicklung der Kollektion stehen. Sie wird raffinierte Proportionen und eine leuchtende Farbpalette bieten und ist für all diejenigen gedacht, die ihre eigene Ausstrahlung in Szene setzen wollen. Die Modelle sind aus Edelstahl und haben ein silbernes oder hellblaues Zifferblatt, das sämtliche Lichtreflexe einfängt. Ein weiterer warmer Schimmer einer zweifarbigen PVD-Roségold-Variante verleiht der Uhr mehr Tiefe und führt zu einem glänzenden PVD-Modell in Gelbgold, bei dem jeder Farbton seine ganz eigene Persönlichkeit hat. Die PRC 100 Solar 34 mm ist ein Statement, das nicht nur im Licht, sondern auch in Ihnen zu finden ist.Wenn es Nacht wird, leuchtet die PRC 100 Solar weiter. Durch die mit Super-LumiNova® beschichteten Zeiger und Indizes kann die Uhrzeit noch lange nach Sonnenuntergang abgelesen werden, sodass man diese nie aus dem Blick verliert. Unabhängig davon, ob Sie den Tag nutzen oder nach Sonnenuntergang weiter aktiv sind - dieser Zeitmesser erhellt den Weg, der vor Ihnen liegt.Unaufhaltsam wie die SonneMit der PRC 100 Solar, die ihre Power aus dem Sonnenlicht gewinnt, beginnt für Tissot eine neue Ära der Innovation. Sie ist mit einem Quarz-Solaruhrwerk und der fortschrittlichen Lightmaster Solar-Technologie ausgestattet und nimmt sowohl natürliches als auch künstliches Licht auf, das durch das Saphirglas fällt. Dezente Solarzellen wandeln dieses um und speichern es in einem wiederaufladbaren Akku. Selbst in Umgebungen mit wenig Sonnenlicht bleibt die Uhr bei künstlicher Beleuchtung geladen.Abgesehen von der nachhaltigen Energiequelle garantiert die Präzision des Quarzwerks eine unerschütterliche Ganggenauigkeit. Der optimierte Verbrauch verlängert wiederum die Energieversorgung und hält die PRC 100 Solar weit über den Zeitraum der Lichteinwirkung hinaus am Laufen. Sie ist auf Langlebigkeit ausgelegt und wird mit einer erweiterten Garantie geliefert, die über die Standardgarantie von zwei Jahren hinaus ein zusätzliches Jahr abdeckt, sodass insgesamt drei Jahre gewährleistet sind. Sie benötigt keinen Batteriewechsel und ist genau das Richtige für alle, die nie eine Pause einlegen, stets auf Achse sind und sich immer nach vorn bewegen - genau wie die Kraft, die die Welt in Bewegung hält. Sie ist eine Konstante, die bereit für den Moment ist.Pressekontakt:Carina NochtPublic Relations TissotThe Swatch Group (Deutschland) GmbHFrankfurter Straße 20D - 65760 EschbornMobil: +49 170 91 20 944Carina.Nocht@swatchgroup.comOriginal-Content von: Tissot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148436/5985206