Home Depot, der US-amerikanische Baumarktgigant, setzt verstärkt auf künstliche Intelligenz, um sein Online-Geschäft zu revolutionieren und langfristiges Wachstum zu sichern. Der Einzelhandelskonzern führt aktuell ein neues KI-gestütztes Tool auf seiner Website ein, das Kunden bei spezifischen Produktanfragen und Projektplanungen unterstützen soll. In Zukunft plant das Unternehmen, weitere innovative Funktionen wie Designvorschläge, Produktvergleiche und personalisierte Empfehlungen hinzuzufügen. Ziel dieser digitalen Offensive ist es, die hochwertige Kundenberatung, die in den physischen Filialen geboten wird, auch im Online-Bereich zu etablieren. Diese Strategie ist besonders relevant für komplexe Produkte, bei denen Verbraucher oft zusätzliche Fachberatung benötigen. Jordan Broggi, Vizepräsident für Kundenerfahrung und Leiter des Online-Geschäfts bei Home Depot, betont jedoch die Herausforderungen dieser Initiative: Die unterschiedliche Bereitschaft der Kunden, mit der Technologie zu interagieren, sowie die Notwendigkeit, diese Funktionen nicht als Störfaktor für das Einkaufserlebnis zu gestalten, stellen das Unternehmen vor besondere Aufgaben.

Aktuelle Finanzlage spiegelt Wachstumspotenzial wider

Die Aktie des Baumarktriesen zeigt sich derzeit in volatiler Verfassung. Im jüngsten Handelsverlauf verzeichnete das Papier Schwankungen zwischen 352,95 EUR und 358,50 EUR. Besonders bemerkenswert sind die Finanzkennzahlen des letzten Quartals: Home Depot konnte seinen Umsatz um beachtliche 14,14 Prozent auf 39,70 Milliarden USD steigern. Gleichzeitig verbesserte sich das Ergebnis je Aktie auf 3,02 USD, verglichen mit 2,83 USD im Vorjahreszeitraum. Das 52-Wochen-Hoch der Aktie liegt bei 412,70 EUR, was ein Aufwärtspotenzial von über 16 Prozent gegenüber dem aktuellen Kursniveau signalisiert. Für das laufende Geschäftsjahr prognostizieren Analysten eine Dividende von 9,18 USD, was einer Erhöhung gegenüber den 9,00 USD des Vorjahres entspricht. Branchenexperten rechnen für das Geschäftsjahr 2026 mit einem Gewinn von 15,10 USD je Aktie. Die nächsten Quartalsergebnisse wird Home Depot voraussichtlich am 20. Mai 2025 vorlegen.

