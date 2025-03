Baierbrunn (ots) -Psychische Erkrankungen gehen alle Menschen etwas an - doch noch immer fällt es vielen schwer, offen darüber zu sprechen. Genau hier setzt no stigma! (https://www.youtube.com/@no-stigma) an: Das YouTube-Format der Apotheken Umschau gibt Betroffenen eine Stimme und sorgt für mehr Sichtbarkeit und Verständnis. Das Interesse reicht bis ins Fernsehen - am 04. März berichtete die NDR-Sendung DAS! in einem rund vierminütigen Beitrag über das neue Format. Auf Instagram setzte die Influencer-KampagneSeit Anfang November 2024 setzt sich die Apotheken Umschau mit no stigma! für einen offenen und enttabuisierten Umgang mit psychischen Erkrankungen ein. Das YouTube-Format kombiniert wissenschaftlich fundiertes Expert:innenwissen mit authentischen Geschichten von Betroffenen und hat bereits eine starke Community aufgebaut: Der Kanal zählt über 10.000 Abonnent:innen, die 35 Videos wurden mehr als 200.000-mal aufgerufen. Besonders große Resonanz fanden die Folgen zu Drogensucht (64.593 Aufrufe), Borderline (38.908 Aufrufe) und Angststörungen (29.027 Aufrufe).Dr. Dennis Ballwieser, Mitglied der Chefreaktion der Apotheken Umschau, sagt: "Psychische Gesundheit muss genauso selbstverständlich thematisiert werden wie körperliche Erkrankungen. Mit no stigma! wollen wir ein starkes Signal für eine offene Gesellschaft setzen und dazu beitragen, Vorurteile abzubauen und Betroffenen eine Stimme zu geben. Das steigende Interesse und die wachsende Community verdeutlichen, dass der Bedarf nach einer solchen Plattform groß und das Thema in der Gesellschaft angekommen ist."Mediale Aufmerksamkeit für mentale GesundheitDass das Format für Aufmerksamkeit sorgt, zeigt auch das Interesse des NDR: Am 04. März strahlte die Sendung DAS! einen Beitrag über no stigma! aus. Gast auf dem roten Sofa war Psychologe und Romanautor Jacob Hein, dem zwei Filmbeiträge gezeigt wurden, die thematisch zu seinem Fachgebiet passen - darunter ein Porträt des neuen Apotheken Umschau-Formats mit den no stigma!-Moderatorinnen Malin und Kerstin im Interview. Gedreht wurde direkt am Set von no stigma!, damit die Zuschauer:innen einen Blick hinter die Kulissen des Formats erhalten.Social Media-Kampagne als Verstärker der BotschaftBereits im Februar warf die Apotheken Umschau in ihrer Ausgabe "Keine Tabus" ein Schlaglicht auf einen offenen Umgang mit psychischen Krankheiten. Eine Influencer-Kampagne unter dem Hashtag wiegehtsdirwirklich begleitete das Printheft auf Instagram und sorgte für große mediale Aufmerksamkeit. Influencer:innen aus der Apothekerschaft wie Jan Reuter, Marc Kriesten und Astrid Janovsky, Prominente aus der Musik- und TV-Branche wie Nadja Benaissa von den No Angels, Tanja Bülter und Manuel Cortez sowie Sportler:innen wie die Paralympics-Siegerin Edina Müller teilten ihre persönlichen Erfahrungen und Gedanken rund um mentale Gesundheit auf verschiedenen Social Media-Plattformen. Die reichweitenstarke Kampagne erreichte eine breite Öffentlichkeit und führte zu zahlreichen Interaktionen.Über no stigma!Mit dem neuen YouTube-Kanal no stigma! bringt die Apotheken Umschau psychische Gesundheit in den Fokus der Öffentlichkeit. Ziel ist es, psychische Erkrankungen zu enttabuisieren und offene Gespräche darüber zu führen. Das Format kombiniert Expertenwissen mit realen Geschichten von Betroffenen. Psychische Gesundheit ist nach wie vor ein Tabuthema. no stigma! leistet Aufklärung und baut Brücken zwischen Betroffenen, Expert:innen und der Community. Jede Folge fördert das Verständnis für psychische Erkrankungen und bietet Hilfestellungen für Betroffene und Angehörige. Für mehr Akzeptanz psychischer Erkrankungen!Alle no stigma!-Folgen sind auf dem offiziellen YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/@no-stigma)abrufbar.Pressekontakt:Dr. Judith Pöverlein, Leitung UnternehmenskommunikationTel.: 089/744 33-343E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dewww.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52139/5985233