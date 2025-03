Der Investmentfonds für kleinere Unternehmen meldet verbesserte Vermögenswerte und führt strategischen Rückkauf von 50.000 Eigenanteilen durch, was die Kapitalstruktur modifiziert.

Der BlackRock Smaller Companies Trust Plc verzeichnete am 5. März 2025 eine bemerkenswerte Entwicklung seiner Nettovermögenswerte. Nach aktuellen Berechnungen erreichte der Kapitalwert ohne Berücksichtigung laufender Erträge und unter Einbeziehung von Schulden zum Nennwert einen Stand von 1.354,86 Pence. Bei Berücksichtigung der Schulden zum Marktwert stieg dieser Wert sogar auf 1.417,27 Pence. Inklusive der laufenden Jahreserträge und Schulden zum Nennwert belief sich der Nettovermögenswert auf 1.383,67 Pence, während er bei Einberechnung der Schulden zum Marktwert einen Höchststand von 1.446,08 Pence erreichte. Diese Kennzahlen unterstreichen die positive Entwicklung des Trusts, der sich auf Investitionen in kleinere Unternehmen spezialisiert hat. Die Bewertung der Anlagen erfolgte dabei auf Basis der Geldkurse, was für eine solide Kalkulationsgrundlage spricht.

Aktienrückkauf verändert Kapitalstruktur

Im Rahmen seiner Kapitalverwaltungsstrategie hat der BlackRock Smaller Companies Trust am 5. März 2025 einen signifikanten Aktienrückkauf durchgeführt. Das Unternehmen erwarb 50.000 eigene Stammaktien zu einem durchschnittlichen Kurs von 1.265,70 Pence pro Aktie, die in die Eigenbestände überführt wurden. Nach Abwicklung dieses Kaufs am 7. März 2025 wird das ausgegebene Aktienkapital des Unternehmens 43.654.792 Stammaktien umfassen, wobei 6.338.731 Aktien als Treasury-Shares gehalten werden. Diese als Eigenbestand gehaltenen Aktien sind nicht stimmrechtsberechtigt und machen etwa 12,68% des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals des Unternehmens aus. Für Meldezwecke gemäß den Transparenzrichtlinien der Finanzaufsicht sollten Marktteilnehmer nach der Abwicklung den Wert von 43.654.792 Aktien zugrunde legen, wenn sie bestimmen, ob sie ihre Beteiligung am Unternehmen melden müssen.

Anzeige

Blackrock Smaller-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Blackrock Smaller-Analyse vom 6. März liefert die Antwort:

Die neusten Blackrock Smaller-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Blackrock Smaller-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 6. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Blackrock Smaller: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...