Freitag, 07.03.Bitte Programmänderungen beachten:18.45 USA extrem: Rechts, weiblich, radikalGroßbritannien 2024"Terra X History: Die Hunde der Mächtigen - und eine Katze" entfällt19.30 USA extrem: Oklahoma - Weiß, rechts, gnadenlosFrankreich 2023"ZDF-History: Strafe muss sein. Wofür wir büßen müssen" entfällt20.15 Donald Trump: Rückkehr an die MachtUSA 2025"Terra X History: Mörderische Stars- Reich, berühmt und kriminell" entfällt21.00 Trump und seine MilliardäreDeutschland/Ukraine 2025"Terra X History: Tabu - Was es in der DDR nicht geben durfte" entfällt21.45 Elon Musk - Genie und WahnsinnTräumeGroßbritannien 202322.45 Elon Musk - Genie und WahnsinnHöhenflügeGroßbritannien 202323.45 Elon Musk - Genie und WahnsinnMachthungerGroßbritannien 2023"Terra X History: Partisanen - Krieg aus dem Hinterhalt" um 21.45 entfällt"ZDF-History: Mythos Mossad - Israels geheime Krieger" um 22.30 entfällt"Terra X History: Polizei im Kreuzfeuer - Die großen Skandale" um 23.15 entfällt"ZDF History: Kinder der Macht. Fluch und Segen" um 0.00 entfällt(weiterer Ablauf ab 0.45 wie vorgesehen)