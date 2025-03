Die sagenhafte Rüstungs-Rallye der letzten Tage hat nicht nur Rheinmetall an der Börse beflügelt. Auch Rüstungsaktien aus der zweiten Reihe legen zweistellig zu. Eine steigt in der DAX-Familie sogar auf. Diese Rallye hat Folgen. Nach dem Kurswechsel der amerikanischen Trump-Regierung im Ukraine-Krieg und dem geplanten Finanzpaket von Union und SPD unter anderem für Verteidigungsausgaben in Deutschland schossen Rüstungsaktien so hoch wie teilweise ...

