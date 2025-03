FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Zalando sind am Donnerstag nach detaillierten Jahreszahlen und einem Ausblick auf 2025 auf eine recht steile Berg- und Talfahrt gegangen. Nachdem zunächst die Wachstumsziele des Online-Modehändlers gut am Markt angekommen waren und die Aktie einen Sprung um 3,5 Prozent nach oben gemacht hatte, ging es am Nachmittag um etwas mehr als 5 Prozent auf ein Tagestief von 32,68 Euro abwärts.

Die Kursgewinne seit Jahresbeginn sind so mittlerweile auf gerade einmal rund ein Prozent zusammengeschmolzen, während der deutsche Leitindex Dax zugleich um 16,5 Prozent gestiegen ist.

Analyst Richard Edwards von der US-Bank Goldman Sachs verwies vor allem auf das bereinigte operative Ergebnisziel für 2025. Es entspreche zwar seiner Erwartung, aber die Mitte der Spanne liege etwas unter dem Konsens.

Stifel-Analyst Benjamin Kohnke dagegen sah den Wermutstropfen in dem für Aktionäre besonders interessanten freien Barmittelzufluss (FCF) im abgelaufenen Jahr. Vor Zahlungen für Leasingverbindlichkeiten habe dieser deutlich unter seiner Prognose gelegen./ck/la/ngu