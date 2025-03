Vaduz (ots) -Von Donnerstag, 13. März, bis Samstag, 15. März 2025, findet in Schaan der Einführungskurs "Führung Grossereignis" statt, welcher vom Kurskommandanten Remo Kind, Gamprin, geleitet wird.Die Kursteilnehmer werden befähigt bei grösseren Ereignissen die Einsatzleitung zu übernehmen und eine strukturierte Führungsorganisation aufzubauen. Dies ist zum Beispiel bei Überschwemmungen, Stürmen, Chemieunfällen und grossen Bränden von entscheidender Bedeutung.Grosse Ereignisse können nur im Verbund mit Partnern bewältigt werden, deshalb nehmen am Kurs neben den Feuerwehroffizieren auch Teilnehmer der Landespolizei und des Rettungsdienstes LRK teil. Sie stellen dabei auch noch erfahrene Mitarbeiter als Coaches für die Teilnehmer zur Verfügung. Als weitere Besonderheit des Kurses sind auch noch 5 Feuerwehroffiziere und 2 vom Rettungsdienst aus dem Kanton Glarus mit dabei und auch der Kursstab wird durch einen Glarner Instruktor verstärkt.Das Feuerwehrdepot Schaan bietet ideale Bedingungen für die Theorielektionen und die Stabsarbeit. Daneben sind die Teilnehmer an verschiedenen Gebäuden und Plätzen in Schaan anzutreffen.Pressekontakt:Amt für BevölkerungsschutzRemo Kind, FW-InstruktorT +41 78 606 41 56Remo.kind@ffg.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100929405