München (ots) -In Brüssel treffen sich die EU-Staaten zu einem Sondergipfel, bei dem es um die Verteidigung Europas und die Unterstützung der Ukraine geht. Das Erste ändert sein Programm und strahlt heute, am 6. März, dazu die folgenden beiden Sondersendungen aus:6. März 202520:15 - 20:35 UhrBrennpunkt: Europa rüstet aufModeration: Ellen EhniKrisengipfel in Brüssel: Kommissionspräsidentin von der Leyen will einen bis zu 800 Milliarden Euro schweren Plan zur Aufrüstung Europas vorschlagen, enthalten sind eine Lockerung der Schuldenregel und konkrete Ideen zur Steigerung der Verteidigungsausgaben in der EU. Nach den Ankündigungen der beiden möglichen deutschen Regierungsparteien am Dienstagabend, Milliarden Euro an Schulden aufzunehmen, um ein Sondervermögen zu bilden, sollen jetzt auch in Europa massive neue Schulden helfen. Der Grund: Die Sicherheit Europas könnte auf dem Spiel stehen, nachdem US-Präsident Donald Trump die US-Unterstützung für die Ukraine auf Eis gelegt hat und zu Europa auf Distanz geht. Wohin steuert der Westen? Und wie vorbereitet sind EU und NATO, notfalls ohne die USA Putins Russland die Stirn zu bieten? Der "Brennpunkt" bietet Analysen und aktuelle Zahlen aus dem ARD-Deutschland-Trend. Wie bewerten die Deutschen die Milliarden-Schulden? Und wie groß ist die Angst um die Sicherheit Europas und Deutschlands? Der "Brennpunkt" zeigt außerdem, wie Russland auf die europäische Rüstungsantwort schaut. Moderatorin Ellen Ehni spricht mit Boris Bondarew, der bis zum Angriff auf die Ukraine für das Außenministerium in Moskau gearbeitet hat und nun im Exil unter Geheimhaltung seines Wohnortes lebt. Er erklärt, ob Putin die EU ernst nimmt und ob er davon ausgeht, dass sich der Kreml-Chef von der Aufrüstung abschrecken lässt.Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.23:10 - 23:35 UhrWeltspiegel extra: Europas Kampf in einer neuen WeltordnungFilm von Tina Hassel, Christian Feld, Tobias Reckmann, Norbert Hahn, Friederike Hofmann, Annette Dittert, Jens EberlDas jüngste NATO-Manöver in Rumänien findet ohne die USA statt. Man will Russland abschrecken, doch Europa ist zunehmend auf sich allein gestellt. Welche Fähigkeiten haben die Europäer noch ohne die USA? Könnten sie in der Ukraine nach einem Waffenstillstand überhaupt Sicherheitsgarantien durchsetzen? Die USA verabschieden sich als Partner, machen wirtschaftlichen Druck auf Europa und werfen den Europäern auch noch vor, die Meinungsfreiheit einzuschränken. Die EU verhandelt auf einem informellen Gipfel in Brüssel über Handlungsmöglichkeiten. "Weltspiegel extra" zeigt auf, welche Herausforderungen anstehen: militärisch, wirtschaftlich, politisch. Und welche Perspektiven Russland auf die neuesten Entwicklungen hat.Redaktion: Michael Grytz, Dirk Lipski, Shafagh Laghai