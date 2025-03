Der Börsenbetreiber erlebt trotz Tagesverluste von 1,1 Prozent eine beachtliche Jahresentwicklung und bleibt nahe am kürzlich erreichten Rekordhoch.

Die Aktie der Deutschen Börse verzeichnete am Donnerstag deutliche Verluste im XETRA-Handel. Nachdem das Papier mit einem Wert von 256,00 EUR in den Handelstag gestartet war, rutschte der Kurs im Tagesverlauf kontinuierlich ab. Am Nachmittag stand ein Minus von 1,1 Prozent zu Buche, wodurch der Kurs auf 253,10 EUR fiel. Im Tagesverlauf erreichte die Aktie ihren Tiefststand bei 250,80 EUR. Das Handelsvolumen an diesem Tag belief sich auf 229.716 gehandelte Anteile, was auf ein reges Interesse der Anleger hindeutet. Obwohl die Deutsche Börse-Aktie in den letzten Handelstagen Rückgänge verzeichnet, bleibt sie in der Nähe ihres 52-Wochen-Hochs von 259,50 EUR, das erst kürzlich am 5. März 2025 erreicht wurde. Der aktuelle Kurs liegt lediglich 2,53 Prozent unter diesem Höchstwert. Im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 175,90 EUR vom 30. Mai 2024 zeigt sich dennoch eine beeindruckende Kurssteigerung von mehr als 30 Prozent.

Analysten bleiben optimistisch für Zukunftsaussichten

Experten prognostizieren für die Deutsche Börse-Aktie weiterhin positive Entwicklungen. Für das Geschäftsjahr 2025 erwarten Analysten einen Gewinn von 11,15 EUR je Aktie. Auch die Dividendenausschüttung dürfte steigen - nach 3,80 EUR im Jahr 2023 rechnen Marktbeobachter mit einer Erhöhung auf 4,22 EUR für das laufende Jahr. Dies unterstreicht das Vertrauen in die finanzielle Stärke des Unternehmens trotz der aktuellen Kursschwankungen. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt derzeit bei 234,33 EUR, was angesichts des aktuellen Kursniveaus auf eine vorsichtige Bewertung der weiteren Entwicklung hindeutet. Die Geschäftszahlen zeigten sich zuletzt stabil, wobei das Unternehmen im letzten veröffentlichten Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,16 EUR erwirtschaftete. Mit ihrem starken Kursanstieg im Jahresvergleich bleibt die Deutsche Börse-Aktie für Anleger ein interessantes Papier im Finanzsektor.

Anzeige

Deutsche Boerse-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Deutsche Boerse-Analyse vom 6. März liefert die Antwort:

Die neusten Deutsche Boerse-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Deutsche Boerse-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 6. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Deutsche Boerse: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...