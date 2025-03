München (ots) -- Voller Erfolg für "CoupleChallenge": Jenny Elvers, Matthias Mangiapane und viele mehr feiern mit dem Cast der RTLZWEI-Sendung- Ab 12. März 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und seit 6. März im Premium-Bereich auf RTL+"CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" wird ab dem 12. März um 20:15 Uhr erstmals im Free-TV zu sehen sein. Bereits einige Tage zuvor lud RTLZWEI rund 250 Realitystars, TV-Ikonen und Influencer zum Vorab-Screening nach Köln ein. Neben Realitystars wie Micaela Schäfer, Tara Tabitha, Frank Fußbroich und Cecilia Asoro waren auch zahlreiche Gäste aus dem Cast der Sendung vor Ort.Tommy Pedroni, Paulina Ljubas, Sandra Sicora, Gigi Birofio, Tobi Wegener - die Liste der Cast-Teilnehmer von "CoupleChallenge" ist lang. Sie alle besuchten am 6. März die Kino-Premiere der RTLZWEI-Sendung. Erstmals durften sie auf der großen Leinwand sehen, welche Leistung sie bei den Dreharbeiten in einem sauerländischen Steinbruch hingelegt haben.Großer Promi-Auflauf in KölnSie waren sowohl im Camp als auch auf dem Roten Teppich das erste Paar: Iris Klein und Stefan Braun freuten sich auf das Event. Stefan "war heiß wie Frittenfett" auf die Sendung, Iris "gespannt wie ein Bettlaken" auf die erste Folge. Vor allem freute sich Iris, ihren neuen Partner endlich dem Publikum vorzustellen. Auch im Camp kam er gut an, freute sich die Katzenberger-Mutter. "Love Island"-Ikone Tobi Wegener zog nicht mit seiner Freundin bei "CoupleChallenge" ein, sondern mit einer Überraschungskandidatin: "Die Vorfreude ist groß, ich bin sehr gespannt auf die erste Folge. Ich wollte diesmal nicht emotional werden, ich bin ja so nah am Wasser gebaut, aber es hat mich voll erwischt. Die Sendung war wieder voller Höhen und Tiefen für mich", so Tobi. Für Tommy und Paulina ist eines klar: "Es war eine lustige, aber wetterbedingt auch sehr kalte Erfahrung." Beide sind gespannt, was die Zuschauer zu sehen bekommen.Roaya Soraya hingegen schlägt genau wie Sandra Sicora andere Worte bei der Premiere an. "Es wurde ja schon vor ein paar Monaten abgedreht, seitdem male ich mir Szenarien aus, was man sehen könnte. Ich bin echt gespannt, was drumherum passiert ist, weil man bekommt nicht alles mit", sinniert Roaya. Auch Sandra vermutet die eine oder andere Lästerei.Einer kam mit einem weinenden Auge: der amtierende "CoupleChallenge"-Champion Calvin Kleinen. Er freute sich auf die Premiere, fügte aber auch hinzu, dass er seinen Platz gerne räumt und einem anderen Couple gerne das Rampenlicht überlässt.Bildmaterial zum Screening finden Sie hier:https://we.tl/t-FRw80OzLEQ"CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" wird von RTL Studios produziert. Ausstrahlung ab 12. März 2024, 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Preview der Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+. Nach der TV-Ausstrahlung sind sie sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran wieder im PREMIUM-Bereich.Über "CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt":Mehrere Teams, bestehend aus Liebes- und Freundschaftspaaren, wetteifern in verschiedenen Herausforderungen um ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro. Fehler oder das Nichterfüllen der Aufgaben verringern die Gewinnsumme. In regelmäßigen Nominierungsrunden wählen die Paare zwei Couples aus, die in einer Exit-Challenge um ihr Weiterkommen kämpfen. Das Paar, das diese Challenge verliert, muss die Show verlassen. Im Finale, in dem zwei Couples gegeneinander antreten, wird entschieden, welches Team das Preisgeld mit nach Hause nehmen kann.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5985478