Die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Roche verzeichnete am Donnerstag deutliche Verluste im Handelsverlauf. Das Wertpapier sank im SIX SX-Handel am Vormittag um 1,3 Prozent auf 299,30 CHF, nachdem es bereits bei Handelseröffnung mit 300,40 CHF schwächer notierte. Im Tagesverlauf wurden Tiefststände von 297,90 CHF erreicht, was die anhaltende Schwäche des Titels unterstreicht. Das aktuelle Kursniveau liegt dennoch bemerkenswert über dem 52-Wochen-Tief von 212,90 CHF, welches am 4. Mai 2024 markiert wurde - ein Plus von etwa 40 Prozent gegenüber diesem Tiefstand. Gleichzeitig bleibt die Aktie nur knapp 2 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 304,90 CHF, das Anfang März 2025 erreicht wurde. Im bisherigen Handelsverlauf wechselten bereits über 237.000 Roche-Aktien den Besitzer, was das erhöhte Handelsinteresse widerspiegelt. Marktbeobachter führen die aktuelle Kursschwäche auf Gewinnmitnahmen zurück, nachdem die Aktie in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Erholung verzeichnet hatte.

Ausblick und Analystenbewertungen bleiben positiv

Trotz der aktuellen Kursrückgänge bleiben die Zukunftsaussichten für Roche grundsätzlich positiv. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 20,73 CHF je Aktie, was die wirtschaftliche Stärke des Unternehmens unterstreicht. Auch die Dividendenerwartungen sind optimistisch: Nach einer Ausschüttung von 9,70 CHF im Jahr 2024 rechnen Experten mit einer leichten Erhöhung auf 9,94 CHF je Aktie für das laufende Geschäftsjahr. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet - die Veröffentlichung der Q2 2025-Ergebnisse ist für den 24. Juli 2025 angesetzt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt derzeit bei 288,14 CHF, was allerdings unter dem aktuellen Handelsniveau liegt und auf eine gewisse Vorsicht der Marktexperten hindeutet. Der breite Schweizer Aktienmarkt zeigte sich zuletzt in guter Verfassung, mit positiven Entwicklungen bei den wichtigsten Indizes SMI, SLI und SPI, was darauf hindeutet, dass die Roche-Schwäche eher unternehmensspezifisch als marktbedingt sein könnte.

