Die DHL Group (ehemals Deutsche Post) erlebte am Donnerstag einen bemerkenswerten Kursanstieg an der Börse. Die Aktie kletterte im XETRA-Handel um 10,2 Prozent auf 42,73 Euro und markierte mit einem Tageshöchststand von 43,77 Euro den höchsten Wert seit 13 Monaten. Damit setzt sich der positive Aufwärtstrend des Logistikkonzerns fort und sicherte sich die Spitzenposition im DAX. Der Kurssprung ist vor allem auf die Ankündigung eines umfangreichen Kostensenkungsprogramms zurückzuführen, das unter anderem den Abbau von 8.000 Stellen im deutschen Post- und Paketgeschäft vorsieht. Die veröffentlichten Geschäftszahlen für 2024 überraschten die Anleger positiv: Der Rückgang des operativen Ergebnisses (Ebit) fiel nicht so stark aus wie von Marktexperten befürchtet. Besonders das Expressgeschäft und in geringerem Maße auch das E-Commerce-Segment trugen zur überraschend guten Entwicklung im Schlussquartal bei. Auch der freie Barmittelfluss übertraf die Erwartungen der Experten deutlich, was das Vertrauen der Investoren stärkte.

Ausblick und Aktionärsrendite im Fokus

Für das laufende Jahr 2025 rechnet der Konzern allerdings nur mit einer moderaten Erholung im Tagesgeschäft. Dennoch wurden die vorsichtigen Jahresprognosen vom Markt positiv aufgenommen, da sie auch in einem unsicheren Geschäftsumfeld als erreichbar angesehen werden. Besonders die zeitliche Verlängerung und Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms stieß bei Anlegern auf Wohlwollen. Experten taxieren das Kursziel im Mittel auf 40,50 Euro, wobei die Dividendenausschüttung für das laufende Jahr voraussichtlich 1,86 Euro je Aktie betragen wird, nach 1,85 Euro im Jahr 2023. Die DHL Group bleibt trotz der Herausforderungen in einer stabilen Position - selbst in einem schwierigen Umfeld kann der Logistiker die angestrebten 3 Milliarden Euro Barmittelentwicklung erreichen und plant, einen beträchtlichen Teil davon an die Aktionäre auszuschütten. Diese Entwicklung zog auch andere Branchentitel wie DSV, PostNL und Bpost leicht mit nach oben. Die nächsten Quartalskennzahlen für Q1 2025 wird DHL voraussichtlich am 8. Mai präsentieren.

Anzeige

Deutsche Post-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Deutsche Post-Analyse vom 7. März liefert die Antwort:

Die neusten Deutsche Post-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Deutsche Post-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 7. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Deutsche Post: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...