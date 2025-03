© Foto: DALL-E

Anfang der Woche haben Rüstungsaktien einen weiteren Schub erlebt. Die EU-Staaten erhöhen ihre Verteidigungsausgaben und die Anleger greifen wild zu. Wo laufen die Bewertungen aus dem Ruder? Rüstungsaktien im Überblick!Die europäischen Rüstungsaktien haben seit 2022 von den Ereignissen in der Ukraine profitiert. Angesichts der zunehmenden Unsicherheiten bezüglich der amerikanischen Schutzzusage für Europa gewinnt die europäische Verteidigungsindustrie noch mehr an Bedeutung. Schon fast in einer Art von Panik werden die Ausgaben für die eigene Verteidigung große Milliarden-Höhen geschraubt. Friedrich Merz kommt mit dem Draghi Spruch "Whatever it takes" um die Ecke und Ursula von der Leyen …