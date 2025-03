Osnabrück (ots) -Gandalf-Darsteller Ian McKellen (85) macht bittere Späße über sein Alter: "Ich glaube nicht, dass das Leben besser wird", sagte der Filmstar der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ). "Sie müssen sich an den Gedanken gewöhnen, dass Menschen sterben. Für Sie ist es wahrscheinlich noch eine Überraschung oder ein Schock oder ein größeres Ereignis, wenn jemand stirbt. Was mich angeht: Nächste Woche bin ich auf drei Beerdigungen."Die Frage, ob das Alter auch schöne Dinge böte, verneinte McKellen und ergänzte. "Gehen Sie nicht davon aus, überhaupt 85 zu werden." Stattdessen riet er zu einem gesunden Lebensstil: "Keine Zigaretten. Kein Alkohol. Essen Sie vernünftig", so der Schauspieler. "Halten Sie Ihren Körper in Schuss, sodass er funktioniert, wenn Sie ihn brauchen, ob das nun fürs Bergsteigen ist oder für Sex. Mit 85 Jahren gehen Sie dann vielleicht keiner dieser beiden Aktivitäten mehr nach. Sie kommen aber immer noch aus dem Haus und können so wie in meinem Fall auch noch arbeiten."Ansonsten plädierte McKellen dafür, nicht allzu weit in die Zukunft zu denken: "Freuen Sie sich auf morgen. Genießen Sie den heutigen Tag. Darauf kommt's an."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5985522