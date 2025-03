Die Aktie von Evonik hat sich in dieser ohnehin für sämtliche Industrietitel freundlichen Woche in einer extrem starken Verfassung gezeigt. Doch geht es nach Deutsche Bank Research, so ist die Aktie immer noch zu günstig. Sie sieht für die Anteilscheine des MDAX-Unternehmens weiterhin Luft nach oben. So hat deren Analystin Virginie Boucher-Ferte das Kursziel von 21 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zurückliegende Geschäftsjahr und auch der Ausblick auf das laufende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...