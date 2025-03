Der Halbleiterkonzern verzeichnet außergewöhnliches Wachstum dank florierendem KI-Geschäft und expandierendem Softwarebereich bei gleichzeitiger Erhöhung der Aktionärsdividende.

Broadcom verzeichnete im ersten Quartal 2025 einen beeindruckenden Rekordumsatz von 14,92 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von rund 25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Halbleiterkonzern übertraf damit die Analystenerwartungen von 14,61 Milliarden US-Dollar deutlich. Besonders bemerkenswert entwickelte sich der Nettogewinn, der von 1,33 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf 5,5 Milliarden US-Dollar hochschnellte. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag mit 1,60 US-Dollar ebenfalls über den Prognosen der Experten. Als zentraler Wachstumsmotor erwies sich erneut der Bereich künstliche Intelligenz: Die KI-Umsätze stiegen um 77 Prozent auf 4,1 Milliarden US-Dollar. Auch das Softwaregeschäft entwickelte sich stark, mit einem Umsatzplus von 47 Prozent auf 6,7 Milliarden US-Dollar im Bereich Infrastruktursoftware. Der Verwaltungsrat genehmigte zudem eine Quartalsdividende von 0,59 US-Dollar je Aktie, die am 31. März an die Aktionäre ausgezahlt wird. Die Anleger reagierten euphorisch auf die Quartalsergebnisse - im nachbörslichen Handel an der NASDAQ sprang die Broadcom-Aktie um bis zu 16 Prozent auf 202,45 US-Dollar.

Zuversichtlicher Ausblick und starke Marktposition im KI-Segment

Für das laufende zweite Quartal gibt Broadcom einen optimistischen Ausblick und rechnet mit einem Umsatzanstieg von etwa 20 Prozent auf rund 14,9 Milliarden US-Dollar, was die Erwartungen der Analysten übertrifft. Besonders das KI-Geschäft soll weiter florieren - das Unternehmen prognostiziert eine Steigerung der KI-bezogenen Halbleiterumsätze auf 4,4 Milliarden US-Dollar, da Hyperscale-Partner weiterhin massiv in KI-XPUs und Konnektivitätslösungen für KI-Rechenzentren investieren. Die bereinigte EBITDA-Marge soll bei etwa 66 Prozent des erwarteten Umsatzes liegen. Diese positive Prognose war für Investoren besonders erleichternd, nachdem zuvor Wettbewerber wie Marvell Technology enttäuschende Zahlen vorgelegt und Bedenken hinsichtlich der KI-Chip-Nachfrage aufkommen lassen hatten. Broadcom profitiert von seiner diversifizierten Position im KI-Markt und arbeitet inzwischen mit mehreren großen Cloud-Kunden an individuellen KI-Chips. Das Unternehmen konnte seit Anfang 2022 seine Marktkapitalisierung auf über 840 Milliarden US-Dollar verdreifachen, was seine starke Stellung im expandierenden KI-Sektor unterstreicht.

