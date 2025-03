Der Onlinehändler Zalando steht bei der Übernahme seines Konkurrenten About You kurz vor dem Ziel. Das Berliner Unternehmen hat sich mehr als 90 Prozent des Grundkapitals von About You gesichert, wie es am Freitagmorgen mitteilte. Geplant ist nun ein sogenannter Squeeze-out. Die Aktie von Zalando im früher Handel leicht zulegen.Zalando hat sich durch ein öffentliches Übernahmeangebot und damit in Zusammenhang stehenden Verträgen erfolgreich mehr als 90 Prozent des Grundkapitals von About You ohne ...

