London, 7. März 2025 (ots/PRNewswire) -iScooter (https://www.iscooterglobal.de/pages/sales?utm_source=PR&utm_medium=article&utm_campaign=website), ein innovatives Unternehmen, das sich auf persönliche Transportlösungen spezialisiert hat, hat mit seiner Frühjahrsaktion begonnen. Diese zeitlich begrenzte Aktion, die vom 1. März bis zum 9. April stattfindet, ermutigt jeden, sein Fahrverhalten in diesem Frühjahr neu zu gestalten, sei es für den Pendelverkehr oder für das Geländefahren. Die Fahrer werden die Gelegenheit haben, hochwertige Mobilitätslösungen zu ermäßigten Preisen zu erwerben.E9Pro E-Scooter (https://www.iscooterglobal.de/products/iscooter-e-scooter-mit-strassenzulassung?utm_source=news&utm_medium=PR&utm_campaign=article&utm_term=E9pro): Komfortabel und effizient für den urbanen AlltagDer E9Pro (https://www.iscooterglobal.de/products/iscooter-e-scooter-mit-strassenzulassung?utm_source=news&utm_medium=PR&utm_campaign=article&utm_term=E9pro) E-Scooter ist die ideale Wahl für alle, die eine zuverlässige und komfortable Mobilitätslösung suchen. Ausgestattet mit einem leistungsstarken 350-W-Motor und einem langlebigen 36V/7.5Ah-Akku ermöglicht der E9Pro (https://www.iscooterglobal.de/products/iscooter-e-scooter-mit-strassenzulassung?utm_source=news&utm_medium=PR&utm_campaign=article&utm_term=E9pro) eine sanfte und sichere Fahrt durch die Stadt. Die doppelte Federung und die 8.5-Zoll-Luftreifen sorgen für ein erstklassiges Fahrerlebnis - selbst auf unebenen Straßen. Während der Frühling die Städte zum Leben erweckt, bietet der E9Pro eine moderne und nachhaltige Möglichkeit, urbane Landschaften neu zu entdecken.T4 E-Scooter (https://www.iscooterglobal.de/products/t4-e-scooter?utm_source=news&utm_medium=PR&utm_campaign=article&utm_term=T4): Praktisch, leistungsstark und perfekt für den AlltagFür Fahrer, die Vielseitigkeit im täglichen Pendelverkehr suchen, überzeugt der T4 E-Scooter (https://www.iscooterglobal.de/products/t4-e-scooter?utm_source=news&utm_medium=PR&utm_campaign=article&utm_term=T4) mit durchdachten Funktionen und erstklassiger Leistung. Mit seinem 1000-W-Motor und einer Reichweite von bis zu 70 km kombiniert er Geschwindigkeit, Sicherheit und Komfort in einem kompakten Design. Die rutschfeste Trittfläche, das klappbare Rahmendesign und das moderne Beleuchtungssystem machen den T4 zu einem idealen Begleiter für den urbanen Alltag.T8 Offroad E-Scooter (https://www.iscooterglobal.de/products/t8-e-scooter?utm_source=news&utm_medium=PR&utm_campaign=article&utm_term=T8): Kraftvoll, robust und bereit für jedes AbenteuerDer T8 Offroad E-scooter (https://www.iscooterglobal.de/products/t8-e-scooter?utm_source=news&utm_medium=PR&utm_campaign=article&utm_term=T8) setzt neue Maßstäbe für abenteuerlustige Fahrer. Angetrieben von einem 1200-W-Motor bietet er eine beeindruckende Reichweite von bis zu 100 km und meistert mit seinen 11-Zoll-Geländereifen mühelos verschiedenste Untergründe. Ob für den täglichen Arbeitsweg oder aufregende Offroad-Trips - der T8 kombiniert erstklassige Leistung, Robustheit und modernes Design für ein außergewöhnliches Fahrerlebnis.Um sich auf wärmere Wetterabenteuer vorzubereiten, besuchen Sie bitte die offizielle Website (https://www.iscooterglobal.de/pages/sales?utm_source=PR&utm_medium=article&utm_campaign=website)von iScooter .Über iScooteriScooter (https://www.iscooterglobal.de/pages/sales?utm_source=PR&utm_medium=article&utm_campaign=website), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich des Individualverkehrs, wurde 2012 gegründet. iScooter (https://www.iscooterglobal.de/pages/sales?utm_source=PR&utm_medium=article&utm_campaign=website)bietet erschwingliche, stilvolle und umweltfreundliche Elektroroller an, die sich durch hohe Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit auszeichnen. Die Vision ist es, den städtischen Nahverkehr zu revolutionieren und ihn effizienter und nachhaltiger zu gestalten. Entdecken Sie eine Reihe leistungsstarker, energieeffizienter Fahrzeuge, die sowohl für den Stadtverkehr als auch für anspruchsvolles Gelände geeignet sind und ein reibungsloses und müheloses Fahrvergnügen gewährleisten.Weitere Informationen finden Sie unter iScooter's (https://www.iscooterglobal.de/pages/sales?utm_source=PR&utm_medium=article&utm_campaign=website)und in den sozialen Medien:Großbritannien: https://www.iscooterglobal.co.ukDeutschland: https://www.iscooterglobal.deInstagram: https://www.instagram.com/iscooter.eu/YouTube: https://www.youtube.com/@iScooter/videosFacebook: https://www.facebook.com/iScooterEU