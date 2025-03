Griffen/Köln (ots) -Gebaut wird das neue Traumhaus von Amira Aly vom Kärntner Fertighausspezialisten GRIFFNER, der als Vorreiter für Nachhaltigkeit, Wohngesundheit und Design gilt.Begrüntes Dach, hohe Räume und große Glasflächen: Die Moderatorin und Podcasterin Amira Aly lud im Kärntner Griffen zu einer Premiere und präsentierte erstmals ihr neues Zuhause - ein ökologisches Fertighaus vom Kärntner Holzhaus-Spezialisten GRIFFNER, das in Griffen gerade produziert wird. "Die einzigartige Wohngesundheit, die Nachhaltigkeit des ökologischen Baustoffes Holz und natürlich auch das Design waren für mich die entscheidenden Gründe, warum ich mit GRIFFNER bauen wollte", erzählt Amira Aly bei einem exklusiven Besuch in der Produktion von GRIFFNER. Hier wird nämlich eine revolutionäre Idee von Fertighäusern verfolgt: Keines der vielfach prämierten ökologischen Holzhäuser gleicht dem anderen, jedes kann in einer freien Architektenplanung nach individuellen Vorstellungen designt und gebaut werden.Und genau diese Freiheiten nutzte die in Kärnten geborene Amira Aly für ihr neues Traumhaus in Köln, das von den Architekten Anton Oven und Philip Stadler (SO Studio, Graz) geplant wurde:: Knapp 400 Quadratmeter Wohnfläche wird das Haus auf zwei Etagen bieten, hohe Räume und großzügige Glasflächen mit zum Teil bodentiefen Fenstern. "Wichtig war mir vor allem der Einsatz des ökologischen Baustoffes Holz, der ein Raumklima erschafft, wie man es sonst nur in der Natur erlebt", so Amira Aly. Kein Wunder also, dass auch im Haus Holz ein bestimmendes Element ist - von der Massivholzdecke, übrigens ein Markenzeichen von GRIFFNER, bis zu den Echtholzböden oder der extravaganten Holzstiege als weiteres Design-Highlight.Auch von außen wird Amiras neues Traumhaus ein Hingucker: Die Putzfassade bekommt mit Elementen aus Alu einen unverwechselbaren Charakter, das Flachdach wird extensiv begrünt sein. GRIFFNER ist für ansprechendes Design bekannt: Die Holzhäuser wurden in den vergangenen Jahren international immer wieder als schönste - und eben auch als nachhaltigste - Häuser im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet, jüngst etwa erst bei der "Haus des Jahres"-Wahl des deutschen "Family Home Magazins" in den Kategorien Luxus und Ökologie. Nachhaltig wird auch die Energieversorgung in Amiras Traumhaus sein: Geheizt im Winter und gekühlt im Sommer wird mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. Eine Photovoltaikanlage wird zudem für einen niedrigen Energieverbrauch sorgen.Amiras GRIFFNER-Holzhaus in Köln ist übrigens kein Novum. Deutsche Häuslbauer schätzen schon lange die ökologische und nachhaltige Qualität des Unternehmens aus Kärnten. Musterhäuser sind in München, Mannheim und dem Schwarzwald zu finden. Amira Aly freilich kennt die Vorzüge von GRIFFNER aus ihrer Heimat Kärnten: "Häuser von GRIFFNER gelten als zukunftsweisend. Ich bin aufgeregt, jetzt den Traum meines eigenen ökologischen Holzhauses von GRIFFNER zu verwirklichen."www.griffner.comQualität aus ÖsterreichBeteiligt am Bau des neuen Traumhauses der bekannten Moderatorin und Podcasterin sind zahlreiche heimische Unternehmen: Für viel Glas durch großzügige Fensterflächen sorgt die Firma Hrachowina. Bei der Beschattung der Glasflächen wird auf Senkrecht-Markisen der Firma Hella gesetzt. Eine säulenlose Terrassenüberdachung ist dank eines besonderen Systems ebenso durch Hella möglich. Das Haus bekommt eine Putzfassade mit Materialien der Marke Sto, es werden auch Alufassadenelemente der Firma PREFA zum Einsatz kommen. Innen werden Echtholzböden der Firma Weitzer Parkett verlegt. In den Nassräumen kommen großformatige Fliesen zum Einsatz. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe von Viessmann wird für eine angenehme Temperatur sorgen. Die auffallende Treppe wird von "Die Hassler Stiege OG" - einem Kärntner Unternehmen - gefertigt. Eines der Markenzeichen von GRIFFNER, die Massivholzdecke, wird von Stora Enso geliefert.Alle Fotos Pressetext & Alle Fotos (https://dreamshappen.at/griffner-amira-aly/)Pressekontakt:DREAMS HAPPEN KommunikationTelefon: +436605628067E-Mail: office@dreamshappen.athttps://dreamshappen.at/griffner-amira-aly/Original-Content von: GRIFFNER, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149755/5985649