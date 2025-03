Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Es stehen heute zwar auch europäische Datenveröffentlichungen und Reden von EZB-Ratsmitgliedern an, das Hauptaugenmerk liegt aber zweifelsohne auf dem US-Arbeitsmarktbericht, so die Analysten der Helaba.Die FED sei, anders als die EZB, nicht nur der Preisniveaustabilität verpflichtet, sondern auch dem Ziel der maximalen Beschäftigung. Beide Ziele könnten in Konflikt geraten, so wie es sich jüngst angedeutet habe, weshalb die FED in eine abwartende Haltung übergegangen sei. Würde sich nun die Arbeitsmarktlage eintrüben, würde vermutlich die Neigung der FOMC-Mitglieder wieder deutlich zunehmen, die Zinsen zu senken. ...

